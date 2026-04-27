Biserica intervine și avertizează asupra jocurilor de noroc, după ce au fost interzise în mai multe orașe din România

Patriarhia Română avertizează asupra efectelor sociale și morale ale jocurilor de noroc și cere măsuri pentru limitarea fenomenului, în contextul în care mai multe orașe din România, precum Sibiu, Brăila și Iași, au decis recent interzicerea sălilor de jocuri de noroc.

Patriarhia Română își exprimă „profunda îngrijorare referitoare la amploarea și impactul crescând al fenomenului jocurilor de noroc în societatea românească”, arătând că acesta afectează „nu doar viața personală, ci și echilibrul familiilor și comunităților”.

Potrivit comunicatului transmis de instituție, „practicile legate de jocurile de noroc promovează iluzia câștigului rapid și fără efort, cultivând o mentalitate care poate conduce la dependență, precum și la pierderea libertății interioare și a valorilor morale”.

Reprezentanții instituției subliniază că dependența de jocuri de noroc „nu reprezintă doar o problemă comportamentală, ci o tulburare complexă, caracterizată prin remodelare neuroplastică și disfuncții ale sistemelor cerebrale, similare celor descrise în dependențele de substanțe”.

Patriarhia face apel „la responsabilitate din partea tuturor factorilor implicați – persoane, familii, instituții și autorități publice – în vederea limitării extinderii acestui fenomen, a protejării demnității umane și a încurajării binelui comun”.

De asemenea, consideră necesară „intensificarea promovării unor politici și măsuri care să descurajeze dependența de jocurile de noroc și să ofere sprijin concret atât celor afectați, cât și familiilor din care aceștia fac parte”.

În același document, instituția menționează că „experiența pastorală a Bisericii Ortodoxe Române evidențiază numeroase situații în care adicția jocurilor de noroc a generat dezechilibre financiare grave, tensiuni familiale, suferință profundă și marginalizare socială, chiar și cazuri de suicid”, afectând în special persoanele vulnerabile, inclusiv tinerii.

Interdicții locale pentru sălile de jocuri de noroc în mai multe orașe

Poziția Patriarhiei vine în contextul unor decizii recente adoptate la nivel local. Luni, consiliile locale din Sibiu și Brăila au votat interzicerea sălilor de jocuri de noroc, iar ulterior o măsură similară a fost adoptată și în Iași.

La Sibiu, proiectul a fost adoptat cu 13 voturi „pentru” și 6 abțineri, consilierii FDGR, AUR și USR susținând interdicția (cu excepția jocurilor loto), în timp ce consilierii PSD și Forța Dreptei s-au abținut. În Brăila, hotărârea a fost votată în unanimitate.

Primarul municipiului Brăila, Viorel Marian Dragomir, a declarat că decizia a fost luată în ciuda presiunilor: „Nu a fost ușor !!! Ați văzut și voi câte presiuni au fost !!! Interesele sunt uriașe, fiind vorba de sume enorme de bani !!! Am rezistat și am dus la îndeplinire o promisiune care va ajuta Brăila: protejarea oamenilor este mai importantă decât orice profit !!!”.