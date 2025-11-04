Black Friday 2025 la eMAG. Număr uriaș de televizoare și telefoane mobile scos la vânzare. Au apărut deja primele reduceri

Mai sunt mai puțin de trei zile până începe Black Friday 2025 la eMAG, cel mai important retailer online din România, iar ca de obicei volumele pe care se așteaptă compania să le vândă sunt uriașe. La fel și ofertele.

În România, cel mai important eveniment de vânzări al anului are loc pe 7 noiembrie, dar o parte dintre comercianții importanți, precum Altex, Fashion Days sau Flanco au început deja promoțiile.

„De Black Friday, eMAG aduce cel puțin 1,5 milioane de oferte la cele mai mici prețuri din an. Pentru ca toți clienții noștri să poată profita la maximum de aceste oferte, am pregătit soluții de finanțare fără dobândă: buget de cumpărături în MyWallet de până la 10.000 de lei pentru până la 12 rate prin eMAG plus un voucher de 50 de lei pentru prima comandă plătită prin acest serviciu”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG, potrivit unui comunicat de presă.

Black Friday 2025 la eMAG

Pe 7 noiembrie, de Black Friday, clienții eMAG au la dispoziție o gamă și mai mare de produse:

100.000 de televizoare

600.000 de electrocasnice mici

1.500.000 de articole de îmbrăcăminte

3.500.000 de produse cosmetice

400.000 de smartphone-uri și gadget-uri

150.000 de laptop-uri și echipamente IT

120.000 de frigidere și mașini de spălat

1.000.000 de produse pentru casă și bricolaj

Nu sunt singurele reduceri puse la bătaie de eMAG.

Alte produse anunțate de eMAG de Black Friday 2025

Pe listă se mai află

Abonamente la energie electrică cu cel mai mic preț din piață la 1leu/KW și 100 de lei reducere pentru prima jumătate de an

Peste 40.000 de bilete la Untold, Electric Castle, Summer Well sau Beach, Please! începând de la 10 lei și ajungând la reduceri de până la 90%

În premieră, pentru pasionații de fotbal, mii de articole oficiale ale cluburilor din Liga 1

Peste 5.000 de abonamente la platforme de streaming românești

25.000 de abonamente și servicii medicale la cel mai mic preț din an

45% reducere pentru peste 7.000 de vouchere de bilete de avion

Până la 80% reducere la peste 44.000 de nopți de cazare în România și destinații externe

21 de kilograme de aur

126 de mașini (dintre care 42 hibrid, 37 pe benzină, 26 electrice, 21 diesel)

Peste 100 de tone de carne de porc și mezeluri

Black Friday 2025 la eMAG. Au apărut primele reduceri

Pe aplicația eMAG au apărut deja primele oferte la previzionare, ele nu pot fi comandate încă. Pe listă produselor al căror preț a fost deja anunțat se află un televizor, un laptop, o mașină de spălat, detergenți, băuturi, produse de igienă a corpului, încălțăminte și haine, ceasuri, mobilier, abonamente și analize medicale.