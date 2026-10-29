Black Friday 2026 la Altex a început în urmă cu puțin timp. Cele mai importante oferte și reduceri la telefoane, televizoare și electrocasnice anunțate de companie

Altex a lansat joi, 29 octombrie 2026, la ora 7.00, cea de-a 14-a ediție a Black Friday. Campania ține până pe 18 noiembrie și urmează să conțină mai multe etape.

Black Friday 2026 a început joi simultan pe site-urile Altex, Media Galaxy și BRICO și în aplicațiile mobile Altex și BRICO, iar în magazinele fizice, urmează să înceapă la ora 08:00, în funcție de programul fiecărei locații, informează compania.

Este cel de-al doilea an în care magazinele BRICO intră în campania Black Friday în cadrul ecosistemului Altex România.

Black Friday 2026 la Altex, trei etape

Campania de Black Friday se desfășoară în trei etape, cu o selecție de produse și reduceri actualizată săptămânal:

Etapa 1: 29 octombrie – 4 noiembrie

Etapa 2: 5 – 11 noiembrie

Etapa 3: 12 – 18 noiembrie

Compania continuă tradiționala sa campanie privind garanția celui mai mic preț – de două ori diferența, dacă un client găsește același produs la un preț mai mic la un competitor.

Black Friday 2026. Cum pot cumpăra clienții

Clienții pot cumpăra din magazinele fizice Altex, Media Galaxy și BRICO, online sau din

aplicațiile mobile. În magazine, aceștia pot vedea și testa produsele și pot beneficia de

consultanță specializată, în timp ce canalele digitale le oferă posibilitatea de a consulta ofertele și de a plasa comenzi de oriunde, informează compania.

La ce reduceri vă puteți aștepta de Black Friday la Altex, Media Galaxy și BRICO

În oferta Altex și Media Galaxy, reducerile vor ajunge până la:

50% la electrocasnice mici, produse pentru gătit și veselă, băuturi, cafea, produse pentru animale de companie, produse pentru copii și jucării, produse smart home, iluminat și electrice;

40% la telefoane, tablete și accesorii pentru telefoane, produse de curățenie, îngrijire personală și sănătate;

35% la laptopuri, monitoare, imprimante și produse de printing, echipamente de rețelistică și periferice, televizoare și produse audio, precum și articole sportive;

30% la produse de gaming, electrocasnice mari, produse de climatizare, anvelope și electronică auto.

La BRICO, cei interesați pot găsi:

50% la produse pentru grădină și terasă, scule și unelte, bucătărie, baie și sanitare, electrice, feronerie și corpuri de iluminat pentru interior și exterior;

40% la produse pentru amenajări interioare;

37% la plăci ceramice și parchet;

30% la produse pentru climatizare, instalații și încălzire;

20% la materiale și produse pentru construcții.

Altex a anunțat, anterior lansării, câteva dintre produsele la care face reduceri: un televizor Sony redus cu 1.500 de lei, o tabletă Lenovo redusă cu 15%, o trotinetă electrică redusă cu 300 de lei, o plită redusă cu 42%, un laptop de gaming redus cu 2.600 de lei. Lista era însă mai lungă.