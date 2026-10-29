Black Friday 2026: Compania de curierat a eMAG se pregătește să livreze aproape un milion de colete într-o singură zi. Când spune că vor ajunge toate comenzile la clienți

eMAG va organiza Black Friday pe 6 noiembrie, iar Sameday – compania de curierat din grup – se așteaptă la peste 900.000 de pachete livrate în cea mai aglomerată zi a campaniei.

eMAG organizează pentru prima oară Black Friday în prima zi de vineri din noiembrie, iar campania va dura în jur de 17-18 ore. Ora de începere nu este comunicată niciodată înainte.

Flanco a pornit campania de Black Friday pe 22 octombrie, iar Altex și Evomag, pe data de 29 octombrie. Pe 1 noiembrie va începe și Fashion Days.

„Toate coletele ar trebui să ajungă până în 20 noiembrie”

Sameday, compania de curierat din grupul eMAG, estimează că 10 milioane de colete vor fi livrate între 6 și 20 noiembrie, ceea ce înseamnă cu 15% mai multe decât în campania Black Friday de anul trecut.

„Va fi cel mai mare Black Friday din istoria de 16 ani. În cea mai aglomerată zi, în 10 noiembrie, vor fi livrate 925.000 de colete prin Sameday, ceea ce înseamnă dublu față de o zi obișnuită și cu 15% mai mult decât în cea mai aglomerată zi de Black Friday 2025”, a spus, joi, într-o conferință de presă, Alexandru Niculescu, vicepreședinte pentru operațiuni al companiei de curierat.

Cât de repede vor ajunge coletele? Reprezentantul Sameday spune că peste 95% dintre coletelele care intră în rețea ar trebui să fie livrate în 24-48 de ore: „Unii comercianți promit livrare în cel mult 12-14 zile, dar unele comenzi vor ajunge chiar pe 6 noiembrie”, susține el.

„Cam tot ce s-a comandat de Black Friday va ajunge în cel mult două săptămâni la clienți, vor fi zilnic volume foarte mari”, a mai spus Niculescu.

Compania va avea peste 3.000 de curieri pe teren în acele zile, potrivit lui Niculescu.

Sameday are 7.000 de lockere easybox și în medie, 70% dintre coletele comandate e Black Friday ajung la aceste dulapuri a căror număr a crescut mult. În prezent, infrastructura companiei permite o capacitate maximă de procesare de 1,2 milioane de colete pe zi.

eMAG Black Friday

eMAG va organiza Black Friday pe 6 noiembrie 2026. Dacă primul Black Friday, cel din 2011, a fost organizat pe 25 noiembrie, în a patra zi de vineri din lună, acum Black Friday este în premieră în prima zi de vineri din noiembrie.

eMAG nu anunță ora la care începe BF, însă cel mai adesea a fost între orele 7 și 7.30. Anul trecut a fost special, fiindcă startul a fost dat la 8.08.

Anul trecut, 700.000 de clienți au cumpărat de Black Friday de pe platforma eMAG, iar în primul sfert de oră 100.000 de oameni au făcut achiziții. În general, produsele cele mai interesante se dau în primele două-trei minute.

Anul trecut, vânzările totale au atins un nou record, de 986 milioane lei, creșterea fiind de 10% față de 2024. O creștere de 2% în 2026 ar însemna că totalul va trece în premieră de un miliard de lei.

Black Friday a avut succes mare în ultimii ani, astfel că vânzările din 2025 au fost duble față de cele din 2019.

Reducerile medii promise de eMAG la edițiile precedente au fost pe la 30-35%, însă în ofertă au intrat și produse cu discount de peste 80%.