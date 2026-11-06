Black Friday 2026 la energie electrică. Două oferte anunțate de un important furnizor din piață

Compania Electrica Furnizare lansează o serie de oferte de Black Friday 2026 atât pentru clienții vechi, cât și pentru cei noi.

Electrica Furnizare vine cu două oferte distincte pentru clienții noi și cei existenți. Clienții noi care aleg Electrica Verde Protect beneficiază de preț promoțional la energia electrică și abonament 0 lei până la 31 decembrie 2027.

Pachetul include protecția bunurilor în limita a 10.000 de lei/an și asistență tehnică de urgență 24/7, pentru situații precum defecțiuni la instalațiile electrice sau de gaze și avarii la rețelele de apă. Oferta Black Friday poate fi accesată de clienții noi în luna noiembrie 2026.

În același timp, clienții existenți pot achiziționa centrale termice Bosch în tranșe lunare egale, fără avans și fără card de credit la momentul achiziției, se arată într-un comunicat de presă al companiei. Aceștia își pot cumpăra centrale Bosch cu plata în 12, 24 sau 36 de tranșe lunare egale, cu avans zero.