Black Friday 2026 la Flanco. Retailerul lansează campania de reduceri peste două zile și anunță deja primele oferte

Lanțul de produse electrocasnice lansează Black Friday începând de vineri, 22 octombrie. Campania va ține mai bine de o lună, până pe 30 noembrie, online și în magazinele din țară.

Cel mai mare retailer online din România, eMAG, a anunțat că Black Friday 2026 are loc pe data de 7 noiembrie.

Potrivit companiei, CEO-ului companiei, Dragoș Sîrbu, „pe parcursul celor aproape

șase săptămâni de campanie, vom adăuga produse noi în ofertă în trei etape, astfel încât clienții

să găsească permanent stocuri disponibile, discounturi noi și opțiuni relevante pentru nevoi și

bugete diferite. În același timp, menținem una dintre cele mai practice soluții de finanțare pe

care le-am oferit pe tot parcursul anului: 24 de rate fără dobândă la orice produs. Astfel, clienții

pot beneficia de discounturile din campanie și pot lua acasă pe loc produsele dorite, fără să

achite dobândă.”

Flanco a prezentat și câteva sortimente de produse la care vor fi reduceri mari:

până la 41% la televizoare,

până la 50% la produse IT, până la 54% la electrocasnice mici și

până la 41% la căști și telefoane.

Pentru electrocasnicele mari reducerile ajung până la 1.500 lei, iar pentru smartphone-uri, până la 1.000 lei.

Printre produsele vedetă ale acestei ediții se numără televizoare LG QNED cu diagonala de 108 cm, de la 1.399 lei, espressoare automate Philips, de la 899 lei, mașini de spălat rufe, de la 899 lei, și aspiratoare verticale, de la 299 lei, mai precizează compania.