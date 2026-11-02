Black Friday eMAG 2026. Compania vrea să vândă într-o singură zi cât într-o lună întreagă. Ce produse vor fi la reducere

eMAG organizează Black Friday 2026 în 6 noiembrie și promite că 1,8 milioane de produse vor avea cel mai mic preț din an.

Reducerile medii promise de eMAG sunt de 35-40%, iar Black Friday va dura între 16 și 17 ore.

eMAG anunță că vor fi incluse în campania Black Friday și produse noi, între care pachete de zbor cu avioane private.

Black Friday eMAG 2026. Compania estimează vânzări record

La cea de-a 16-a ediție de Black Friday în România, eMAG estimează vânzări la un nivel record pentru acest eveniment.

Anul trecut, eMAG a avut vânzări de 986 de milioane de lei, iar pentru acest an se estimează că va fi depășită în premieră valoarea de un miliard lei, a spus, luni, într-o conferință de presă, CEO eMAG, Tudor Manea.

Potrivit acestuia, estimarea este că vânzările totale vor fi în jurul a 1,04 miliarde lei, ceea ce înseamnă că într-o singură zi ar fi egalate vânzările dintr-o lună întreagă.

Când începe Black Friday 2026 la eMAG

Șeful eMAG spune că, cel mai probabil, Black Friday va începe înainte de ora 8.00, după ce anul trecut startul a fost dat mai târziu, respectiv la 8.07 – 8.08.

„Și anul trecut am vrut să începem mai repede Black Friday, însă a fost o campanie de succes, am creat un spectacol mult mai mare înainte de Black Friday și asta a făcut ca în dimineața respectivă traficul să fie uriaș pe site. Apoi, s-a mai întâmplat un lucru – am venit cu mecanisme noi, oamenii puteau învârti o roată că să câștige diverse lucruri.

Și această combinație ne-a împins să pornim un pic mai târziu. Anul acesta toate sunt testate mai bine și cred că vom începe mai devreme de ora 8.00”, a spus Tudor Manea, CEO al eMAG.

Ce și câte produse vor fi la Black Friday eMAG 2026

Reducerile medii promise sunt de 35-40%, iar cele maxime, spre 80%, spune șeful companiei.

În campania eMAG de Black Friday vor fi incluse, conform reprezentanților companiei:

100.000 de televizoare

700.000 de electrocasnice mici

2 milioane de articole fashion

4 milioane de produse cosmetice

400.000 de smartphone-uri și gadgeturi

150.000 de laptopuri și echipamente IT

100.000 de frigidere și mașini de spălat

1 milion de produse pentru casă și bricolaj

Printre tipurile de produse noi se numără și 100 de pachete de zbor cu avioane private, dar și peste 24.000 de pachete de servicii medicale veterinare, cu reduceri de până la 67%.

În premieră, eMAG introduce de Black Friday și mystery box-uri, în ofertă fiind incluse mii de cutii-surpriză al căror conținut are o valoare mai mare decât prețul plătit, spun reprezentanții companiei. Vor fi câteva mii de astfel de cutii, cu o reducere medie de 56%. Prețurile vor fi cuprinse între 99 lei și 499 lei.

Produse speciale la Black Friday eMAG 2026

117 tone de carne de porc și mezeluri

25 de kg de aur și 138 kg de argint

Vouchere de reducere la peste 500 de mașini de la 19 mărci, cu reduceri de până la 30.000 de euro

50.000 de bilete la festivaluri

17.000 de vouchere pentru bilete de avion

Ce vor românii să cumpere de Black Friday

Electrocasnicele mici, televizoarele și hainele sunt în topul produselor pe care românii intenționează să le cumpere de Black Friday 2026, arată un studiu realizat de Kantar România și prezentat luni de eMAG.

Astfel, 37% dintre cei care vor să facă achiziții de Black Friday sunt interesați de electrocasnice mici, în timp ce 34% intenționează să cumpere televizoare. Hainele ocupă locul al treilea, cu 26%, urmate de telefoanele mobile (24%) și frigidere (19%). Studiul a fost realizat în perioada 8–15 octombrie 2026 pe un eșantion de 2.000 de respondenți.

Platforma eMAG este accesată zilnic de peste două milioane de utilizatori, potrivit datelor prezentate de companie la evenimentul dedicat Black Friday 2026. Numărul ofertelor active pe platformă a crescut cu 26% față de anul trecut, în timp ce utilizarea serviciilor digitale și a metodelor alternative de plată este în creștere, mai spune compania.

Plata online cu cardul are o pondere mare: 76% dintre comenzi sunt achitate online în acest mod. În paralel, cumpărăturile în rate au înregistrat o creștere de 22%, semn că tot mai mulți clienți folosesc această modalitate de finanțare a achizițiilor.

Este de așteptat ca Black Friday 2026 să aducă noi recorduri la ponderea plăților cu cardul, dar și la procentul produselor care sunt livrate la lockere.

În 16 ani, Black Friday la eMAG a avansat cu 19 zile

Dacă primul Black Friday, cel din 2011, a fost organizat pe 25 noiembrie, în a patra zi de vineri din lună, acum Black Friday este în premieră în prima zi de vineri din noiembrie.

Anul trecut, 700.000 de clienți au cumpărat de Black Friday de pe platforma eMAG, iar în primul sfert de oră 100.000 de oameni au făcut achiziții. În general, produsele cele mai interesante se dau în primele două-trei minute.

Anul trecut, vânzările totale au atins un nou record, de 986 milioane lei, creșterea fiind de 10% față de 2024. O creștere de 2% în 2026 ar însemna că totalul va trece în premieră de un miliard de lei.

Black Friday a avut succes mare în ultimii ani, astfel că vânzările din 2025 au fost duble față de cele din 2019.

O schimbare spectaculoasă ține și de creșterea ponderii celor care plătesc cu cardul de Black Friday. Dacă acum zece ani un sfert au plătit cu cardul, în 2020 s-a ajuns la 54%, iar anul trecut peste 75% dintre tranzacții au fost achitate cu cardul.

Vânzările eMAG de Black Friday în ultimii 5 ani