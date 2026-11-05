Black Friday eMAG 2026. Primele oferte și reduceri la telefoane, televizoare și electrocasnice anunțate cu o zi înainte de companie

Black Friday eMAG 2026 începe vineri, 6 noiembrie, dimineața, dar retailerul online a anunțat deja un val de prețuri care vor fi reduse mâine.

eMAG se pregătește de un nou record istoric de vânzări în cadrul Black Friday 2026, de 1.04 miliarde de lei, cu circa 50 de milioane de lei peste cele de anul trecut.

Black Friday eMAG 2026. Când încep reducerile

Festivalul de promoții începe vineri dimineață, dar pe site-ul eMAG au apărut deja primele oferte care vor fi lansate mâine. Lista e destul de lungă și înclude reduceri la telefoane, electrocasnice, detergenți, televizoare și alte produse.

În mod tradițional, ora începerii Black Friday 2026 nu a fost anunțată de eMAG, dar în anii trecuți reducerile au început după ora 7.00.

Black Friday eMAG 2026. Ce a pregătit compania în acest an

Începând de vineri dimineață, clienții vor avea la dispoziție peste 1,8 milioane de produse la cel mai mic preț din an, alături de oferte speciale la servicii, experiențe și produse din afara categoriilor tradiționale. Livrările comenzilor de Black Friday vor începe chiar din 6 noiembrie, când peste 500.000 de produse vor pleca din depozitele eMAG în primele 24 de ore, iar toate comenzile vor ajunge la clienți până pe 21 noiembrie, anunță compania.

În plus, eMAG a anunțat că pentru o serie de cumpărături mai mari, clienții se vor putea deplasa începând de pe 7 noiembrie la depozitul din Jilava pentru a-și ridica chiar ei comenzile.

Black Friday eMAG 2026. Variante în rate

„Black Friday rămâne cel mai așteptat moment de shopping, cu atât mai mult într-un an în care bugetele românilor au fost sub presiune. Am văzut în studii că bucuria este sentimentul cel mai puternic asociat cu achizițiile de Black Friday, iar noi am pregătit o ofertă pe măsura așteptărilor clienților, cu peste 1,8 milioane de produse la cel mai mic preț din an, surprize și premii. În același timp, prin eMAG Wallet, clienții eligibili pot cumpăra produsele de care au nevoie și pot eșalona plata în 12 rate fără dobândă, fără costuri suplimentare, și se pot bucura de ofertele de Black Friday fără presiune pe bugetul personal”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG.

Black Friday eMAG 2026. Reduceri la telefoane

Samsung Galaxy S26 Ultra, Dual SIM, 12GB RAM – 4.499,99 lei

Apple iPhone 16, 128GB, 5G – 3.499,99 lei

Apple iPhone 17 Pro Max, 256GB, 5G – 6.199,99 lei

Google Pixel 11, 256GB, 12GB RAM – 3.959,99 lei

Samsung Galaxy A57, Dual SIM, 8GB RAM, 128GB – 1.599,99 lei

Black Friday eMAG 2026. Reduceri la televizoare

Televizor LG LED, 138 cm, Smart, 4K – 999,99 lei

Televizor SAMSUNG, 138 cm, Smart, 4K – 3.999,99 lei

Televizor TCL QD-MiniLed, 248 cm, Smart Google TV, 4K – 4.999,99 lei

Black Friday eMAG 2026. Reduceri la laptopuri

Laptop Acer Intel N4500, 15.6″, 8GB, 256GB – 749,99 lei

Apple MacBook Air 13, M5, 16GB, 512GB, Silver – 5.899,99 lei

AiO Lenovo 27″ Core™ Ultra 7, 16GB, 512GB SSD – 3.199,99 lei

Black Friday eMAG 2026. Alte reduceri anunțate deja