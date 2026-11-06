Black Friday eMAG 2026. Reducerile încep imediat. Cele mai mici prețuri din an la 1.8 milioane de produse, promite compania. O parte dintre ele au fost deja anunțate 

Black Friday 2026 începe vineri dimineață la eMAG, care a anunțat reduceri de 35-40%. În campania care va dura între 16 și 17 ore, eMag se așteaptă la vânzări record.

HotNews transmite în regim LIVE TEXT principalele evenimente ale zilei de Black Friday 2026 la eMAG.

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Black Friday eMAG 2026. Compania estimează vânzări record

Ora începerii Black Friday 2026 nu a fost anunțată de eMAG, dar în anii trecuți reducerile au început după ora 7.00.

Compania promite 1,8 milioane de produse la cel mai mic preț din an și reduceri medii de 35-40%. Pentru prima oară s-ar putea depăși pragul de un miliard de lei, cu 50 de milioane lei mai mult decât în 2025. Estimarea pentru Black Friday eMAG 2026 este de 1,04 miliarde lei.

În 2016, eMAG vindea, de Black Friday, produse de 300 milioane lei. Atunci, plata cu cardul era pe la 26%, iar acum va fi în jur de 80% din totalul plăților, conform estimărilor companiei.

Anul trecut, 700.000 de clienți au cumpărat de Black Friday de pe platforma eMAG, iar în primul sfert de oră 100.000 de oameni au făcut achiziții. În general produsele cele mai interesante se epuizează în primele două-trei minute.

Pe site-ul eMAG au apărut de joi primele oferte care vor fi lansate astăzi. Lista cuprinde reduceri la telefoane, electrocasnice, detergenți, televizoare, laptopuri, combine frigorifice, aparete de aer condiționat sau hrană pentru pisici.

Black Friday eMAG 2026. Reduceri la telefoane

Samsung Galaxy S26 Ultra, Dual SIM, 12GB RAM – 4.499,99 lei

Apple iPhone 16, 128GB, 5G – 3.499,99 lei

Apple iPhone 17 Pro Max, 256GB, 5G – 6.199,99 lei

Google Pixel 11, 256GB, 12GB RAM – 3.959,99 lei

Samsung Galaxy A57, Dual SIM, 8GB RAM, 128GB – 1.599,99 lei

Black Friday eMAG 2026. Reduceri la televizoare

Televizor LG LED, 138 cm, Smart, 4K – 999,99 lei

Televizor SAMSUNG, 138 cm, Smart, 4K – 3.999,99 lei

Televizor TCL QD-MiniLed, 248 cm, Smart Google TV, 4K – 4.999,99 lei

Black Friday eMAG 2026. Reduceri la laptopuri

Laptop Acer Intel N4500, 15.6″, 8GB, 256GB – 749,99 lei

Apple MacBook Air 13, M5, 16GB, 512GB, Silver – 5.899,99 lei

AiO Lenovo 27″ Core™ Ultra 7, 16GB, 512GB SSD – 3.199,99 lei

Black Friday eMAG 2026. Alte reduceri anunțate deja

eBook Reader Amazon Kindle 2024 (11th Gen), 16 GB – 699,99 lei

Videoproiector XGIMI Horizon 20 Pro, 4k UHD – 5.999,99 lei

Aparat de aer conditionat Star-Light ACT-12WIFI – 999 lei

Combina frigorifica Haier 406 l – 1799,99 lei

Uscator de rufe AEG, 9 kg – 2.599,99 lei

Monitor Gaming QD-Mini LED TCL 32G64, 32″ – 999,99 lei

Set 4 piese Tefal Ingenio Emotion, oala 16 / 18 / 20 cm – 99 lei

Black Friday eMAG 2026. Când vor ajunge coletele livrate de Sameday

Sameday, compania de curierat din grupul eMAG, estimează că 10 milioane de colete vor fi livrate între 6 și 20 noiembrie, ceea ce înseamnă cu 15% mai multe colete decât anul trecut.

Livrările încep din 6 noiembrie, iar peste 500.000 de produse vor pleca spre clienți din depozitele eMAG în primele 24 de ore, promit reprezentanții companiei. Până pe 21 noiembrie, toate comenzile urmează să ajungă la destinație.

Compania a anunțat și o premieră: clienții își pot ridica singuri televizoarele și electrocasnicele mari din depozitul central situat la Joița, lângă București.

Și FAN Courier estimează o creștere de 10% a volumelor pentru perioada de Black Friday 2026, față de 2025, iar în ziua de vârf ar putea fi procesate 800.000 de colete, față de 700.000 la maximul din ediția de anul trecut.

Black Friday 2026. Calendarul celor mai mari magazine

Unele magazine online au început reducerile de Black Friday încă înainte de 20 octombrie și le vor continua până spre Moș Nicolae.

Black Friday Flanco 2026

Flanco ține cea lungă campanie de Black Friday dintre magazinele mari – 40 de zile, între 22 octombrie și 30 noiembrie.

Retailerul promite discounturi de până la 41% la televizoare, până la 50% la produse IT, până la 54% la electrocasnice mici și până la 41% la căști și telefoane. Pentru electrocasnicele mari, reducerile ajung până la 1.500 lei, iar pentru smartphone-uri, până la 1.000 lei.

Flanco are 150 de magazine în 103 orașe.

În ultimii zece ani, și Flanco a mutat Black Friday tot mai devreme în octombrie și a prelungit campania de la 24 de zile, la aproape șase săptămâni. Din 2020, campania s-a terminat pe 30 octombrie.

Black Friday Altex 2026

Altex a pornit campania în 29 octombrie și o încheie în 18 noiembrie, existând trei etape de reduceri.

Compania a promis că actualizează săptămânal ofertele, iar reducerile sunt de până la 50%. Etapa din prezent a început joi, 5 noiembrie, și se încheie pe 11 noiembrie. Cele mai multe reduceri afișate pe site sunt în marja de 20-30%, iar cele mai mari, de peste 40%.

Rețeaua Altex are în total 165 de magazine (Altex, Media Galaxy, Brico Depot).

Black Friday EvoMAG 2026

Retailerul online EvoMAG are o campanie de 18 zile, care a început pe 29 octombrie și se va încheia pe 15 noiembrie. De vineri până duminică este etapa principală a campaniei.

Pe site sunt afișate reduceri ce pornesc de la 10% iar cele mai mari trec de 30%.

Compania anunțase anul trecut vânzări de Black Friday la nivelul celor din 2024, iar cele mai populare categorii de produse au fost telefoanele mobile, tabletele, componentele PC, televizoarele și electrocasnicele. A crescut ponderea plăților în rate.

Black Friday Fashion Days 2026

Compania organizează Black Friday între 1 și 8 noiembrie și a promis discount-uri de până la 90% și un stoc de un milion de produse.

Compania a anunțat rezultatele pentru primele trei zile ale campaniei: creștere de 3% pe prețul mediu de vânzare comparativ cu anul trecut și 8% pe vânzări. Valoarea medie a coșului de cumpărături a fost de 550 lei (TVA inclus), iar cele mai comandate produse au fost ghetele, cizmele, gecile, jachetele, puloverele și hanoracele.

Pentru campania de anul trecut, Fashion Days anunța o creștere de 20% a numărului de produse vândute și spunea că din România au fost plasate mai mult de 300.000 de comenzi. Încălțămintea a fost cea mai căutată, cu un total de peste 250.000 de produse comandate.

Black Friday PC Garage 2026

Cel mai mare magazin online de gaming ține Black Friday în 6 noiembrie și începe la ora 00.00. Compania promite mii de produse la reducere, de la 10%, până la 80%. La cele mai multe produse, discount-ul promis este între 25 și 35%.

Oferta „Black Friday de Gaming 2026” cuprinde – printre altele – 5.000 de componente, 1.500 de laptop-uri, 1.000 de scaune și birouri de gaming și 4.000 de periferice.