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Actualitate

INTERVIU. În orele în care eMAG se îndreaptă spre un nou record istoric de vânzări, un expert explică de ce românii cumpără mult chiar și în anii dificili și vorbește despre ajutorul primit de la autorități

Vlad Barză
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„Am observat că s-a vândut mai mult de Black Friday de fiecare dată când s-a discutat mult despre probleme economice și despre inflație”, a spus pentru HotNews Cristian Pelivan, director al Asociației Române a Magazinelor Online (ARMO).

  • El vorbește și despre magazinele care acceptă să piardă bani de Black Friday, dar și despre cum au fost influențate magazinele online locale de introducerea noilor taxe pe coletele non-UE comandate de pe platforme precum Temu sau Shein.
  • Pelivan explică și cum sunt construite și negociate reducerile de Black Friday.
  • Din asociația ARMO fac parte 35 de companii, cele mai cunoscute fiind eMAG Altex, F64 și. evoMAG.