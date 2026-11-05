Black Friday eMAG. Cu câteva ore înainte de începerea reducerii, eMAG lansează o premieră pentru clienții săi

Cel mai mare retailer online din România vine cu o ofertă de Black Friday 2026. Astfel, clienții își pot ridica singuri televizoarele și electrocasnicele mari din depozitul central. Opțiunea e valabilă de sâmbătă.

Black Friday eMAG 2026 începe vineri dimineață.

Pe 6 noiembrie, eMAG pune la dispoziție peste 1,8 milioane de produse la cel mai mic preț din an.

Livrările încep chiar din 6 noiembrie, când peste 500.000 de produse pleacă din depozitele eMAG în primele 24 de ore, iar toate comenzile ajung la clienți până pe 21 noiembrie.

Potrivit companiei, de Black Friday, eMAG introduce un nou mod de livrare: clienții care comandă televizoare sau electrocasnice mari pot veni cu mașina personală la depozitul central al companiei, pentru a-și ridica produsele, în limita sloturilor de ridicare disponibile.

Preluarea produselor se face din Depozitul Central eMAG din Joița, de lângă București, între 7 și 14 noiembrie, într-un interval orar ales de clienți.

Black Friday eMAG 2026. Clienții pot selecta și ora la care ridică produsul

Opțiunea apare direct în pagina de finalizare a comenzii, sub numele „Depozit Central

eMAG”, lângă celelalte variante de ridicare personală. Clientul selectează în același pas

și intervalul orar pentru ridicarea produselor.

Black Friday eMAG 2026. De ce aveți nevoie pentru ridicarea comenzii

Ridicarea comenzilor eligibile se face din Str. Ciorogârlei 214A, Joița, între 7 și 14 noiembrie, în intervalele orare 08:30-17:30 și 19:30-00:00, iar clientul se prezintă la depozit cu actul de identitate și factura, la fel ca în cazul ridicării din showroom. Această modalitate de livrare este disponibilă pentru produsele voluminoase din categoriile electrocasnice mari și TV.