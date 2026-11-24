Procurorii DIICOT au destructurat o rețea de traficanți de droguri, cu membri provenind din aceeași familie, care își avea baza de operațiuni într-un bloc din cartierul bucureștean Ferentari.



La descinderi, procurorii au găsit mari cantități de stupefiante, în special NEP (un nou drog sintetic) și heroină, cu o valoare de 900.000 de euro pe piața neagră, scrie Agerpres.



Șapte persoane (patru bărbați și trei femei), cu vârstele cuprinse între 20 și 53 de ani, au fost reținute inițial pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc.



„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, începând cu luna iulie 2026, pe raza Sectorului 5, pe criterii familiale, s-a cristalizat și a acționat o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii unor importante sume de bani din vânzarea de droguri și produse psihoactive. Sub coordonarea liderilor, însărcinați cu procurarea substanțelor stupefiante, membrii, cu roluri clar definite, au depozitat, porționat, ambalat și comercializat NEP (N-ethylnorpentedrone) și heroină, cu sume de 10/30/50 sau 100 lei pentru o doză sau un plic”, a transmis DIICOT într-un comunicat de presă.

Gruparea folosea apartamente din același bloc

Conform sursei citate, membrii grupării aveau stabilit „cartierul general” într-un bloc de patru etaje, unde dețineau sau utilizau mai multe apartamente, fiecare operațiune fiind executată la alt nivel al clădirii.

„Locul de depozitare al substanțelor era diferit de cel în care erau porționate și ambalate, în timp ce vânzarea propriu-zisă era realizată în interiorul altor locuințe sau stradal. «Vânzătorii», erau remunerați zilnic pentru activitatea prestată, plata realizându-se în sume de bani și doze de NEP și heroină. Aceștia relaționau preponderent cu cei din eșalonul doi al grupării de criminalitate organizată și nu beneficiau de un credit deosebit, fiind înlocuiți foarte repede în situația în care se considera că au randament scăzut”, mai spun anchetatorii.

Ce este NEP

NEP este prescurtarea pentru N-etyl norpentedronă, un nou drog sintetic stimulant, care dă dependență de la prima doză.



Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate sute de plicuri conținând NEP, dar și doze de heroină tranzacționate de către inculpați.



În urmă cu trei zile, procurorii au efectuat 29 de percheziții, fiind găsite și ridicate aproximativ 23,5 kilograme substanță psihoactivă NEP, o parte din cantitate fiind porționată în 5.381 plicuri (doze). De asemenea, au fost indisponibilizate peste 100 comprimate metadonă, o cantitate de heroină, 220 comprimate alprazolam, fiole morfină, 11 arme tip airsoft, sumele de aproximativ 111.100 lei, 1.500 euro și 500 coroane norvegiene.

Șapte persoane arestate

Valoarea totală a substanțelor indisponibilizate, pe piața neagră, este estimată la aproximativ 900.000 de euro.



Ulterior, un magistrat de la Tribunalul București a dispus arestarea preventivă a celor șapte inculpați, pentru o perioadă de 30 de zile.