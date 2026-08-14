Blocada porturilor de la Marea Neagră provoacă disperare în Ucraina: „E un dezastru total”

Fermierul ucrainean Serhîi Rîbalko și-a pierdut două treimi din pământ atunci când Rusia a ocupat o mare parte din sudul Ucrainei la începutul invaziei din 2022. Acum, o recoltă care se anunța cu potențial este pusă în pericol de campania rusă de atacuri care aproape a blocat exporturile agricole ale Ucrainei prin porturile de la Marea Neagră, relatează Reuters.

Ucraina se numără printre cei mai mari producători din lume de grâu, porumb și semințe de floarea-soarelui, iar aproximativ 90% din exporturile sale de astfel de culturi trec prin Marea Neagră.

Problema este agravată de faptul că recoltarea grâului în Ucraina se află în plin sezon. Depozitul de cereale al lui Rîbalko este deja aproape plin, iar recoltarea porumbului urmează să înceapă luna viitoare în Ucraina.

„Nu avem unde să trimitem aceste cereale. Este un dezastru total pentru fermieri”, a declarat pentru Reuters fermierul în vârstă de 57 de ani.

El spune că înainte își vindea producția către marele exportator ucrainean de cereale Nibulon și către fabrici locale de procesare, însă acum nu mai cumpără nimeni: „Pur și simplu s-a oprit totul. Finanțele au ajuns la un punct mort. Sursele de venit s-au epuizat. Nu există exporturi”.

Implicații pentru Ucraina și economia globală

Agricultura aduce Ucrainei aproape 60% din veniturile sale din exporturi, iar blocada pune o presiune suplimentară asupra economiei fragile, afectate de război.

Ucraina și-a intensificat atacurile asupra navelor rusești din Marea Neagră și Marea Azov, în condițiile în care fiecare dintre cele două părți implicate în războiul care durează de peste patru ani încearcă să paralizeze economia celeilalte. Întrucât Rusia este la rândul ei un important exportator de produse agricole, escaladarea are implicații majore asupra inflației, în timp ce valurile record de căldură și războiul din Orientul Mijlociu au dus de asemenea la creșterea prețurilor pentru alimente la nivel global.

„Ucraina furnizează aproximativ 6% din grâul lumii și aproximativ 11% din porumbul mondial”, a declarat pentru Reuters Denîs Marciuk, șeful-adjunct al UAC, principala organizație a fermierilor din Ucraina.

El a avertizat că, dacă livrările nu ajung la timp, există risc de foamete în unele țări din Africa și Orientul Mijlociu care sunt dependente de importuri și mari cumpărătoare de cereale ucrainene.

Blocada de acum din Marea Neagră poate reverbera până anul viitor

Ucraina se așteaptă la o recoltă de cereale de aproximativ 60 de milioane de tone în acest an, aproape la fel ca în 2025. Dar, de această dată, fermierii au puține speranțe în ceea ce privește culturile de anul viitor. Fără exporturi, ei nu pot strânge suficienți bani pentru următorul ciclu agricol.

În timp ce prețurile de referință ale cerealelor de la Chicago au atins în iulie cel mai ridicat nivel din mai bine de un an, ca reacție la perturbarea transporturilor din Marea Neagră și la temerile privind penuriile la nivel mondial, prețurile interne din Ucraina s-au prăbușit, pe măsură ce oferta locală s-a acumulat.

Potrivit evaluărilor pentru toate culturile de cereale, fermierii vor putea obține profit doar din exportul de grâu și nu vor reuși să-și acopere costurile de producție pentru celelalte cereale.

„Acești bani sunt necesari pentru a continua achiziționarea combustibilului, plata salariilor și pregătirea pentru însămânțarea culturilor de toamnă”, a explicat Marciuk.

Combine de recoltat în Ucraina, FOTO: Aleksandr Gusev / Zuma Press / Profimedia

Exporturile agricole ale Ucrainei prin Marea Neagră s-au prăbușit

Înainte de blocada rusească, Ucraina expedia prin Marea Neagră aproximativ 4–5 milioane de tone metrice de produse agricole pe lună, potrivit datelor Ministerului Agriculturii de la Kiev.

Transporturile țării au fost perturbate și la începutul războiului, când temerile privind o criză alimentară au determinat Organizația Națiunilor Unite și Turcia să intermedieze un acord care permitea transportul cerealelor ucrainene prin Marea Neagră.

Deși Rusia s-a retras din acest acord în 2023, Ucraina și-a creat propriul „coridor pentru cereale” de-a lungul coastei vestice a Mării Negre, prin apele teritoriale ale României și Bulgariei.

Însă acum transporturile aproape că au încetat din nou, după ce în iulie și la începutul lunii august Rusia a lansat peste 70 de atacuri asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Marea Neagră și 62 de atacuri asupra navelor, potrivit părții ucrainene.

Datele de miercuri au arătat că, în primele două săptămâni ale lunii august, exporturile de cereale au scăzut cu 75% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Rutele de export sunt necesare de urgență

Cerealele pot fi păstrate timp de mai mulți ani dacă sunt depozitate și uscate corespunzător, însă Ministerul Agriculturii de la Kiev a avertizat că deficitul de capacități de depozitare al Ucrainei ar putea ajunge la 11 milioane de tone. Oficialii au cerut partenerilor Ucrainei să ajute la furnizarea unor saci specializați pentru depozitarea temporară direct în ferme.

Aceștia mai spun că sunt necesare de urgență rute alternative de export și că găsirea acestora s-ar putea dovedi mult mai dificilă decât în trecut.

La începutul anului 2022, când porturile de la Marea Neagră au fost blocate, exporturile agricole au fost redirecționate pe cale ferată și rutier prin frontierele vestice ale Ucrainei.

Oleh Nivievskîi, de la Kyiv School of Economics, a declarat că posibilitățile de negociere a unor rute alternative s-au redus, în parte din cauza deteriorării relațiilor cu Polonia vecină, ai cărei fermieri s-au opus anterior concurenței reprezentate de cerealele ucrainene mai ieftine.

Un regim comercial mai strict cu Uniunea Europeană, nivelurile mai scăzute ale apei în Dunăre și atacurile rusești asupra infrastructurii feroviare au limitat de asemenea opțiunile Ucrainei.

„Ucraina ar trebui să se pregătească pentru posibilitatea ca efectele economice ale blocării porturilor să fie la fel de severe sau chiar să fie mai grave decât data trecută”, afirmă Nivievskîi.