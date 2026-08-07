Prețurile mondiale la alimente au urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani

Indicele global al prețurilor produselor alimentare a urcat în iulie la cel mai ridicat nivel din ultimii peste trei ani, fenomenele meteo extreme și războaiele majorând cotațiile cerealelor pe piețele globale, a anunțat vineri Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), transmite agenția Reuters, citată de Agerpres.

FAO publică lunar propriul său Food Price Index, care măsoară modificările de prețuri înregistrate la un coș de alimente format din: cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne și zahăr.

În iulie, acest indice s-a situat la o medie de 131,1 puncte, în creștere de la 130,3 puncte în iunie, 130,8 puncte în mai și 131 de puncte în aprilie. Este cel mai ridicat nivel începând din ianuarie 2023.

Prețurile cerealelor au urcat cu 3,4% în iulie, față de iunie, stimulat de un avans de 5,8% al cotațiilor la grâu, pe fondul sporirii temerilor legate de perturbarea exporturilor din zona Mării Negre și de efectele secetei asupra culturilor din principalele regiuni producătoare.

Și prețurile uleiurilor vegetale au urcat cu 2%, ajungând la cel mai ridicat nivel începând din iunie 2022. Escaladarea războiului din Iran a majorat cotațiile țițeiului iar majorarea cererii de biodiesel a susținut avansul cotațiilor la uleiul de palmier și de soia, deși au scăzut cotațiile la uleiul de rapiță și cel de floarea soarelui.

În iulie, prețurile la zahăr au urcat 5,6% comparativ cu iunie, pe fondul sporirii temerilor legate de fenomenele meteo extreme din Europa și Asia și a așteptărilor privind cererea mai ridicată de etanol în Brazilia.

În contrast, prețurile la carne au scăzut cu 2,8% în iulie, după un nivel record ridicat în iunie, a informat FAO, iar la lactate s-a înregistrat un declin de 0,7%.

Prețurile la alimente vor continua să crească la nivel mondial

FAO și-a publicat indicele pentru luna iulie la doar două zile după ce Maximo Torero, economistul-șef al instituției internaționale, a avertizat că lumea este în pragul unui nou episod de inflație a prețurilor alimentelor, războaiele din Iran și Ucraina, alături de fenomenul El Nino, creează furtuna perfectă de costuri mai ridicate și randamente mai scăzute ale culturilor.

„Mă aștept să înceapă să crească prețurile materiilor prime, iar prețurile alimentelor vor începe să urce până la finalul anului și, cu siguranță, anul viitor vor crește și mai mult. Transmiterea de la materiile prime la prețul final al alimentelor este de aproximativ șase luni”, a declarat Torero într-un interviu acordat Reuters.

„Strâmtoarea Ormuz este o problemă care afectează materiile prime agricole, sistemele agricole, în urma creșterii cotațiilor la țiței și gaze naturale”, a adăugat economistul-șef al FAO.

Și pagubele provocate de atacurile ucrainene asupra infrastructurii Rusiei de petrol și gaze afectează exporturile de motorină și gaze naturale, ambele extrem de importante în cazul alimentelor.

Majorarea prețurilor alimentelor se resimte la nivel global, chiar și statele bogate fiind afectate.

„Auzim asta în Europa, SUA, Brazilia și Asia. Randamentele scăzute pun presiune pe deciziile privind plantările”, a explicat Torero.