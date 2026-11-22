Negocierile ONU privind clima au eșuat duminică, după ce Uniunea Europeană și alte părți au respins un proiect final al acordului, propus de președinții COP31 – Turcia și Australia – pe motiv că este prea slab pentru a face progrese în lupta împotriva încălzirii globale, relatează Reuters.

Delegați din aproape 200 de țări s-au reunit la conferința desfășurată la Antalya, timp de două săptămâni, sub președinția comună a Turciei și Australiei.

Discuțiile s-au prelungit cu circa 44 de ore, deoarece țările nu reușeau să ajungă la un consens asupra unui text final, a devenit cea mai lungă Conferință COP privind clima din istorie, depășind recordul anterior stabilit de COP25 la Madrid în 2019.

După mai bine de două săptămâni de negocieri – care ar fi trebuit să se încheie vineri -, președintele COP31 din partea Turciei, Murat Kurum, a anunțat în cadrul sesiunii plenare de încheiere că acordul nu a fost aprobat.

„Este clar că există părți în această sală care se opun acestui text”, a declarat el.

„Nu mai este nimic de făcut, am făcut tot ce am putut. De acum înainte, nu va mai exista niciun text nou”, a mai spus Murat Kurum.

Ulterior, el a părăsit sala chiar în timp ce reprezentanții țărilor își susțineau discursurile.

Chris Bowen, președintele negocierilor COP31 din partea Australiei, a calificat rezultatul drept „foarte dezamăgitor” și a precizat că divergențele privind combustibilii și finanțarea climatică au fost elementele care au blocat ajungerea la un acord.

Ultima dată când negocierile ONU privind clima au eșuat în adoptarea unui acord agreat de toți participanții a fost la Copenhaga, în 2009.

De ce au eșuat negocierile

Uniunea Europeană s-a opus adoptării unui proiect de decizie finală care nu făcea referire la combustibilii fosili.

„Nu vom aproba o decizie care nici măcar nu menționează combustibilii fosili, care sunt principalul motor al schimbărilor climatice”, a anunțat în timpul sesiunii plenare ministrul pentru climă din Irlanda, Darragh O’Brien, a cărui țară deține în prezent președinția Consiliului UE.

„Este inacceptabil să avem o lege privind clima care nu face nicio referire la combustibilii fosili, nicio referire la tranziția de la aceștia”, a denunțat ministrul.

Președinția irlandeză a Consiliului UE a acuzat totodată că COP31 „a fost luată ostatică de statele petroliere” și a cerut „reluarea de la zero” a proceselor conferințelor ONU privind clima.

De asemenea, Panama a anunțat că nu poate susține textul, întrucât acesta nu abordează amploarea și urgența crizei climatice.

Poziția Rusiei și Chinei

Reprezentantul Rusiei a criticat vehement UE, susținând că, atunci când vorbește despre ajutor pentru țările în curs de dezvoltare pentru a combate schimbările climatice, blocul european profită, într-un fel, de pe urma acestor țări, deoarece „două treimi din acest ajutor constau în împrumuturi cu dobânzi la rata pieței”.

„De la an la an, suntem îndemnați să eliminăm rapid combustibilii fosili. Dar haideți să nu ne rezumăm la sloganuri”, a spus delegatul Rusiei.

„Chiar și cele mai ambițioase scenarii ale IPCC limitează încălzirea la 1,5 °C și necesită reduceri drastice ale utilizării combustibililor fosili, dar nu și eliminarea lor completă”, a mai spus acesta.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al delegației chineze a declarat că Beijingul a ales să accepte ultima versiune a proiectului de acord.

Presiuni dinspre Arabia Saudită

Potrivit observatorilor prezenți la summit, Arabia Saudită și alte mari țări producătoare de petrol au făcut presiuni intense pentru ca orice referire la acești combustibili să fie eliminată din text.

Alte țări, inclusiv grupul țărilor africane, China și Pakistanul, nu s-au opus acordului, deși unele dintre ele au avut rezerve.

„Ipocrizia Europei e uluitoare”

Mohamed Adow, directorul grupului de reflecție Power Shift Africa, a criticat direct UE.

„UE a respins acest text, dar nu se poate spăla pe mâini de dezastrul la a cărui creare a contribuit… Pentru țările care se confruntă cu recolte compromise, locuințe distruse și datorii în creștere, acest lucru echivalează cu o abandonare din partea națiunilor bogate, care poartă cea mai mare parte a responsabilității pentru această criză”, a spus el

„Ipocrizia Europei este uluitoare. Guvernele sale cer altora să prezinte planuri de renunțare la combustibilii fosili, în timp ce ele însele extind utilizarea acestora”, a mai acuzat Adow.

Procesul COP reprezintă principalul mecanism prin care țările își coordonează eforturile de a limita încălzirea globală.

Reuniunea sa anuală este considerată o oportunitate importantă de a semnala faptul că națiunile sunt dispuse să colaboreze pentru a găsi soluții și pentru a contribui la finanțarea măsurilor necesare în fața problemelor cauzate de creșterea temperaturilor.