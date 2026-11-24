O firmă românească de contabilitate și consultanță fiscală spune că proiectul de ordonanță de urgență (OUG) prin care Ministerul Justiției recunoaște, practic, blocajul de la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) și despre care am scris pe StartupCafe.ro recent, tratează doar „simptomul administrativ”.

Firma CC Tax Advisory spune că proiectul de OUG „ignoră lanțul de consecințe fiscale care lovește deja mii de companii conforme și, prin ricoșeu, bugetul de stat”.

În condițiile în care cererile restante la ONRC depășesc valoarea de 200.000, termenul real de soluționare a unei cereri variază între 40 de zile, potrivit angajaților ONRC și aproximativ 60 de zile, potrivit estimărilor independente realizate pe datele din registru.

Firma susține că deși Ministerul Justiției recunoaște că această creștere a volumului „nu a putut fi însoțită de o majorare proporțională a capacității de soluționare, soluția propusă nu adaugă capacitate, ci doar o redistribuie pe cea existentă: consilierii juridici preiau atribuții de registrator și înregistrările dispuse prin hotărâri judecătorești, iar personalul de conducere continuă să facă controlul de legalitate. Blocajul nu dispare, ci se mută în alt birou”.

„Registrul Comerțului a devenit cea mai scumpă sală de așteptare din economia românească. Proiectul de ordonanță răspunde la întrebarea «cine semnează mai multe dosare?». Mediul de afaceri are nevoie de alt răspuns, mai precis cel la întrebarea: «cine plătește pentru zilele pierdute?». Astăzi răspunsul este: contribuabilul corect, partenerii lui și, în final, bugetul, deci, noi toți. Avem o situație absurdă, în care ANAF sancționează o firmă pentru o întârziere a ONRC. Statul îți cere să fii în regulă, apoi te ține la ușă 60 de zile și te declară inactiv pentru că ai așteptat. O ordonanță de urgență care nu atinge legătura dintre Registru și ANAF lasă nerezolvată problema cea mai costisitoare pentru contribuabil”, spune Cornelia Năstase, CEO CC Tax Advisory.

Citește mai departe pe StartupCafe…