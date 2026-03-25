Blocaj pe ordonanța carburanților și noi contre în coaliție: Sindicatele refuză întâlnirea cu Bolojan, dar se văd cu Grindeanu / PSD vine cu o nouă cerință, PNL îi dă replica

Cele mai mari confederații sindicale din România au anunțat că nu vor participa la discuțiile cu Guvernul și cu patronatele privind ordonanța pregătită de Cabinetul Bolojan pentru a contracara creșterea prețurilor carburanților. Liderii sindicali se întâlnesc însă cu Sorin Grindeanu, președintele PSD, partid care cere Guvernului să introducă și reducerea accizelor în această ordonanță.

Contactată de HotNews pentru a explica dacă va mai avea loc Consiliul Național Tripartit, în condițiile în care sindicatele lipsesc, Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a precizat că ședința CNT a început la ora 11:00, cum s-a anunțat, cu participarea premierului Ilie Bolojan și a patronatelor.

Măsurile anunțate de Guvernul Bolojan în criza prețurilor carburanților au devenit o nouă temă de conflict în coaliția de guvernare. „Reducerea accizei și plafonarea prețurilor sunt subiecte serioase care merită o dezbatere serioasă, cu calcule de impact, cu surse de finanțare identificate (…). Nu sunt subiecte pentru campanie de imagine”, a reacționat PNL, după solicitarea PSD.

Şedinţa Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social (CNTDS) a fost anunţată de guvern pentru miercuri, la ora 11.00, dar Blocul Național Sindical, Cartel ALFA, C.N.S.L.R.- Frăţia, C.S.D.R. şi C.S.N. Meridian au anunţat că nu vor participa, acuzând că se doreşte doar „simularea unei dezbateri”.

De la ora 10.30, însă preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, preşedinte al Camerei Deputaţilor, are anunţată o întâlnire cu reprezentanţi acestor cofederaţii sindicale.

BNS îl acuză pe Bolojan de „dispreț fără echivoc față de instituția dialogului social din România”

Blocul Național Sindical (BNS), condus de Dumitru Costin, a anunțat că a cerut reprogramarea ședinței Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, „în contextul modului defectuos și lipsit de transparență în care a fost realizată convocarea acesteia”.

„Considerăm că maniera în care premierul Ilie Bolojan a convocat CNTDS reflectă un dispreț fără echivoc față de instituția dialogului social din România și față de rolul partenerilor sociali în procesul decizional”, susține BNS, într-un comunicat de presă.

Confederația sindicală spune că a solicitat reprogramarea ședinței de la guvern, având în vedere că, alături de celelalte patru confederații sindicale, va participa la o întâlnire cu Sorin Grindeanu, liderul PSD și președintele Camerei Deputaților, stabilită anterior convocării CNTDS.

La rândul lor, celelalte mari confederații din România – C.N.S Cartel ALFA, C.N.S.L.R. Frăția, CSDR și CNS Meridian – au anunțat într-un comunicat comun că nu participă nici ele la discuțiile convocate la guvern, argumentând că nu s-au respectat procedurile privind convocarea ședinței.

„Partenerii sociali au primit la orele 19.00 convocarea pentru reuniunea CNTDS pentru a doua zi la ora 11.00 pe un document amplu, fără să existe minimul de timp pe care legea îl prevede pentru consultarea membrilor”, spun sindicatele.

PSD: „Intervenția Guvernului a venit târziu, iar efectele măsurilor anunțate sunt prea mici”

În paralel, PSD a transmis un comunicat de presă în care cere Guvernului să introducă în ordonanță și reducerea accizelor, pe lângă măsurile anunțate anterior pentru combaterea creșterii accelerate a prețurilor la carburanți:

„Intervenția Guvernului a venit târziu, iar efectele măsurilor anunțate sunt prea mici în raport cu majorările prețurilor la pompă înregistrate în ultimele trei săptămâni. E prea târziu și prea puțin! E nevoie de o intervenție și asupra accizelor!”.

Partidul condus de Sorin Grindeanu subliniază că diminuarea accizelor pe carburanți are un impact redus asupra bugetului de stat, având în vedere creșterea încasărilor din taxa pe valoare adăugată asociată acestor produse. În plus, o astfel de măsură ar scădea presiunea asupra firmelor care operează pe piața de carburanți, susține PSD.

PNL: „Reducerea accizei și plafonarea prețurilor nu sunt subiecte pentru campanie de imagine”

PNL, condus de Ilie Bolojan, a reacționat tot printr-un comunicat de presă, în care spune că îi așteaptă pe social-democrați „să revină la masa coaliției și să abordeze aceste subiecte prin dialog direct, cu propuneri fundamentate și cu asumarea răspunderii comune pentru consecințele lor”.

„Înțelegem că există nemulțumiri și puncte de vedere diferite în interiorul coaliției. Există mecanismele potrivite pentru a le exprima și soluționa. Pozițiile exprimate public fără un fundament tehnic și fără surse de finanțare identificate nu rezolvă nicio problemă – ele servesc altor scopuri decât interesul cetățenilor.

Reducerea accizei și plafonarea prețurilor sunt subiecte serioase care merită o dezbatere serioasă, cu calcule de impact, cu surse de finanțare identificate și cu responsabilitate față de credibilitatea economică externă a României. Nu sunt subiecte pentru campanie de imagine.

PNL rămâne angajat față de stabilitatea guvernamentală și față de cetățenii României. Îi invităm pe partenerii noștri să facă același lucru”, spune PNL.

Bolojan: Guvernul discută și reducerea accizelor, dar săptămâna viitoare

Ordonanța ar fi trebuit adoptată de guvern în ședința de marți, însă a lipsit avizul Consiliului Economic și Social. Sterică Fudulea, președintele CES, a declarat pentru HotNews că proiectul nu a avut avizul Ministerului Justiției, condus de Radu Marinescu (PSD) și nici semnătura vicepremierului Marian Neacșu, tot de la PSD.

Premierul Ilie Bolojan a precizat, marți seară, la Euronews, că există pe masa Guvernului și posibilitatea reducerii accizelor la începutul săptămânii viitoare, în funcție de evoluția prețurilor.

Invitat să explice cum s-a ajuns la amânarea ședinței în care urma să fie adoptată ordonanța de urgență privind declararea stării de criză în sectorul energetic, premierul Ilie Bolojan a spus că în Consiliul Economic și Social a fost menționată „o rezervă” din partea patronatelor.

Din acest motiv, se va organiza o ședință a Consiliului Tripartit (guvern-patronate-sindicate), miercuri, la ora 11.00, urmată la 12.30 de ședința CES în care proiectul de OUG să fie avizat astfel încât Guvernul să adopte actul normativ miercuri după-amiază sau, cel mai târziu, joi, a spus premierul.

„A fost o discuție legată de unul din punctele care limitează adaosurile aplicate la combustibil care sunt propuse a fi reduse la jumătate față de 2025. O reducere de adaosuri este perfect suportabilă unde lanțurile sunt integrate, de la rafinărie la benzinărie. Unde sunt comercianți care cumpără produsul finit, marja lor de adaos nu este foarte mare, iar reducerea i-ar putea aduce în situația în care nu și-ar putea acoperi costurile. La anumite stații de benzină, cei independenți, ar putea duce la o penurie”, a explicat Bolojan.

Ce prevede Ordonanța Guvernului privind măsurile pentru criza prețului carburanților

Proiectul de ordonanță de urgență, publicat luni seară în transparență publică de către Ministerul Energiei, stabilește:

declararea situației de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere;

exportul produselor petroliere (benzină și motorină) se poate realiza doar cu acordul ministerului cu atribuții în domeniul economic și ministerul de resort;

se limitează adaosul comercial practicat de operatorii economici care produc, importă, distribuie și / sau comercializează benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora la cel mult 50% din media adaosului comercial înregistrat în ultimele 12 luni calendaristice. Măsura are în vederea evitării unui comportament inadecvat al operatorilor economici şi stoparea unor posibile tendințe de speculă pentru a preveni creșteri nejustificate a prețurilor la aceste produse.

se instituie măsuri de prevenire a vânzării de produse petroliere la un preț care depășește valorile preţurilor maximale;

se introduce posibilitatea ca operatorii economici să diminueze conținutul de biocarburant din volumele de benzină puse pe piață de la 8% la minim 2% pentru benzină, pe perioada de aplicare a măsurilor de protecție.

Ordonanța prevede că aplicarea unor adaosuri comerciale peste cele prevăzute constituie acțiune speculativă și va fi sancționată cu amendă între 5% și 10% din cifra de afaceri.