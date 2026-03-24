Ilie Bolojan: „Scăderea taxelor la combustibili este pe masă”. Condițiile în care Guvernul va lua această decizie

Ilie Bolojan a afirmat, la Euronews, că nu exclude ca guvernul său să reducă taxele la carburanți, însă numai în anumite condiții. Premierul a spus că un nou set de măsuri privind prețurile combustibililor ar putea fi adoptat la finele acestei luni.

Invitat să explice cum s-a ajuns amânarea ședinței în care urma să fie adoptată ordonanța de urgență privind declararea stării de criză în sectorul energetic, premierul Ilie Bolojan a spus că în Consiliul Economic și Social a fost menționată „o rezervă” din partea patronatelor.

„Rezervă” din partea patronatelor

Din acest motiv, se va organiza o ședință a Consiliului Tripartit (guvern-patronate-sindicate), miercuri, la ora 11.00, urmată la 12.30 de ședința CES în care proiectul de OUG să fie avizat astfel încât Guvernul să adopte actul normativ miercuri după-amiază sau, cel mai târziu, joi.

„A fost o discuție legată de unul din punctele care limitează adaosurile aplicate la combustibil care sunt propuse a fi reduse la jumătate față de 2025. O reducere de adaosuri este perfect suportabilă unde lanțurile sunt integrate, de la rafinărie la benzinărie. Unde sunt comercianți care cumpără produsul finit, marja lor de adaos nu este foarte mare, iar reducerea i-ar putea aduce în situația în care nu și-ar putea acoperi costurile. La anumite stații de benzină, cei independenți, ar putea duce la o penurie”, a explicat Bolojan.

„Niciun ban încasat suplimentar nu va rămâne în pușculița statului”

El a spus că, în ce privește creșterile prețurilor la carburanți, toate părțile vor trebui să suporte o parte din costuri: cetățeni, producători, dar și statul român.

„Își va asuma partea lui de contribuție și niciun ban încasat suplimentar nu va rămâne în pușculița statului român. Nu că nu ne-ar trebui acești bani, dar acest cost trebuie împărțit. Niciun stat nu poate ține prețurile la un nivel neafectat. Vor plăti cetățenii un preț, va plăti și statul, tot ce a încasat suplimentar și mai mult decât atât”, a spus premierul.

El a spus că, până acum, statul nu a putut interveni cu o reducere de acciză, câtă vreme piața carburanților nu s-a stabilizat, iar consecințele unei asemenea de reduceri nu pot fi calculate.

„Acest prim pachet ne permite să creăm condițiile generale pentru a interveni pe piață. Piața este încă volatilă, o combinație de preț de combustibil aflat în stoc, deci preț mai mic, plus combustibil importat acum la preț mai mare (…) Când ai turbulențe, gândiți-vă ce s-ar întâmpla că reducem taxele și oamenii ar vedea în continuare creșteri. Scenariul reducerii taxelor este pe masă, este un pas doi”, a precizat Ilie Bolojan.

Bolojan așteaptă o stabilizare a pieței

Acesta a adăugat că în ultimele zile ale lunii martie este posibilă adoptarea unui nou set de măsuri pe lângă cel anunțat deja, dar cu condiția ca piața petrolului și derivatelor sale să se stabilizeze.

Primul proiect asigurăm securitatea aprovizionării, interzicerea exporturilor, mai ales de motorină

„Când intervenim cetățeanul să vadă că s-a făcut o intervenție (…) Este inevitabil ca prețurile să fi crescut, războiul ne-a dus în situația asta. Resping orice idee că Guvernul poate să intervină, dar nu intervine pentru că încaseză taxe”, susține șeful Executivului.

Întrebat dacă interdicția exporturilor de carburanți se va aplica și Republicii Moldova, Bolojan a spus că proiectul de OUG se referă doar la posibilitatea instituirii acestei interdicții. El a arătat că România exportă benzină și că vor fi respectate contractele, dacă nu apar perturbări majore ale lanțurilor de aprovizionare. Pe de altă parte, țara noastră este importator de motorină, care are o pondere de 70% în consumul de carburanți.