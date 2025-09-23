Blocaj pe șantierul feroviar dintre Cluj și Oradea. Când ar putea să reintre trenurile în circulație

Pe șantierele feroviare dintre Cluj și Oradea sunt întârzieri mari, câteva tronsoane nu vor fi gata la timp, iar Asociația Pro Infrastructură (API) se întreabă dacă în acest ritm este posibil ca trenurile să revină până în 2030 între cele două mari orașe. API, care scrie adesea despre stadiul proiectelor feroviare, spun că în Ministerul Transporturilor există „un dezinteres total” față de dezvoltarea căilor ferate.

Între Cluj și Oradea NU mai circulă trenuri directe din ianuarie 2024, ci există autobuze de înlocuire a trenurilor, de la CFR Călători și Transferoviar. Sunt 12 curse pe sens pe zi, iar cei 150 km sunt parcurși, în funcție de numărul de opriri, în intervale cuprinse între 3 ore și 50 minute și 4 ore și 25 minute. Când circulau, cele mai rapide trenuri făceau sub 2 ore și jumătate.

Termenul limită din PNRR, ratat

„Gloanțele trec pe la urechea responsabililor CFR Infrastructură, dar ei sunt surzi. Tronsonul Poieni-Vadu Crișului de pe calea ferată Cluj-Napoca-Oradea, care teoretic trebuia să fie gata la anul, nu are nici măcar autorizație de construire. Termenul limită din PNRR, august 2026, este ratat”, susține Asociația Pro Infrastructura, una dintre organizațiile din societatea civilă foarte active în monitorizarea implementării marilor proiecte de infrastructură din țară.

„După îndelungi negocieri, a fost mutat pe împrumuturi și noua țintă pentru a nu pierde complet finanțarea este de 50% din lucrări executate. În politica actuală de struț, CFR Infrastructură va rata cu brio și acest obiectiv, deci alți bani irosiți. Și nu doar asta: un coridor esențial rămâne ciuntit și impracticabil ani buni de acum înainte, chiar dacă restul loturilor se finalizează”, spune organizația.

Pro Infrastructura: „Studiul de fezabilitate a fost fundamental greșit”

„Din informațiile noastre, studiul de fezabilitate (SF) a fost fundamental greșit pe celebrul defileu al Crișului Repede. Iar acum CFR nu reușește să se înțeleagă cu proiectantul asupra soluțiilor. Aici avem fir simplu (o singură linie) deja scos din teren, deci circulația trenurilor e imposibilă.

De un an suntem duși cu zăhărelul că imediat se rezolvă, dar amânările vin una după alta. Astăzi noul termen e vag-definitul „trimestrul IV 2025″. De fapt înseamnă „nu știm” și este posibil să ajungem în 2026 din cauza lipsei asumării oficialilor CFR care stau neputincioși cu un SF neconform în mână”, potrivit API.

Organizația spune că dacă în alte cazuri există tentația de a da vina pe constructorii care se mișcă lent, acum „vedem antreprenori decent mobilizați pe restul loturilor magistralei Cluj-Oradea. Deci întârzierile sunt la CFR. Vom avea trafic închis contractual încă doi ani de când binevoiește CFR să accepte soluția nou proiectată. Așa e când nimeni nu-i grăbește, fiind mai lenți în reacție decât marfarele pe rețea”.

„Cât va mai dura? Cât le permit mai-marii politicieni și cei din Ministerul Transporturilor care arată un dezinteres total, iar orice ban european gratis aruncat pe geam intră la categoria „Ghinion!”. De ieri trebuia începută o reformă în CFR SA și trași la răspundere oamenii care tărăgănează și blochează proiectele feroviare. Dacă așa ceva se întâmpla pe autostrăzi, era mare vâlvă printre decidenți”, transmite Pro Infrastructura.