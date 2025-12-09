„Blocajul” cu care se confruntă Ucraina, în fața ultimatumului dat de SUA / Zelenski se declară gata pentru alegeri, dar cere ajutor american și european

SUA a oferit Ucrainei un termen de câteva zile pentru a da un răspuns cu privire la cea mai recentă versiune de „acord de pace” discutată cu Kievul și Moscova, a relatat Financial Times, pe surse, potrivit Ukrainska Pravda. Președintele Zelenski, care a vorbit și despre organizarea unor eventuale alegeri, a spus că partea americană a informat Kievul că garanțiile de securitate postbelice trebuie să fie „realiste”.

Sursele FT susțin că președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a transmis liderilor europeni că, duminică, în timpul unei conversații dificile cu trimișii președintelui american Donald Trump, a fost îndemnat să ia o decizie rapidă în privința acordului de pace.

Publicația britanică a menționat că liderul ucrainean are câteva „zile” la dispoziție pentru a da un răspuns în privința „acordului de pace” propus.

Conform surselor, Zelenski le-a spus americanilor că are nevoie de timp pentru a se consulta cu aliații europeni ai Ucrainei în privința acordului.

Trump speră să finalizeze acordul „până la Crăciun”, a precizat pentru FT o sursă familiară cu calendarul oferit Kievului.

Ucraina, „blocată” între revendicări de neacceptat și o administrație „pe care nu o poate refuza”

Un oficial occidental a declarat că partea ucraineană este „blocată între revendicări privind teritoriile pe care nu le poate accepta și o parte americană pe care nu o poate refuza”.

Președintele Zelenski a declarat marți că SUA a transmis Ucrainei că garanțiile de securitate pentru țara invadată de Rusia trebuie să fie „realiste” pentru ca acordul să fie susținut de partea americană, transmite Reuters.

El le-a spus reporterilor că Ucraina este pregătită pentru un armistițiu cu Rusia în sectorul energiei dacă Moscova este de acord, precum și că va face tot posibilul pentru a organiza o întâlnire la nivel înalt cu SUA în următoarele două săptămâni pe tema acordului de pace. Zelenski a menționat că în această săptămână se așteaptă să aibă loc mai multe întâlniri cu europenii și americanii, la nivel de consilieri pe probleme de securitate.

Ce a spus despre organizarea de alegeri

Tot marți, președintele Ucrainei a declarat că este pregătit pentru alegeri, dar le-a cerut partenerilor europeni și americani să ajute la asigurarea securității unui eventual scrutin.

Dacă securitatea va fi garantată, alegerile ar putea avea loc în următoarele 60-90 de zile, a adăugat președintele Zelenski, menționând că va solicita parlamentului să pregătească legislația necesară pentru a permite organizarea de alegeri în timpul legii marțiale.

Într-un interviu acordat marți publicației Politico, președintele american Donald Trump a spus că, în opinia sa, „este momentul” să fie organizate alegeri în Ucraina.

Liderii ucraineni „vorbesc despre democrație, dar se ajunge la un punct în care nu mai este o democrație (…). Poporul ucrainean ar trebui să aibă această voie să facă această alegere”, a insistat șeful Casei Albe, citat de AFP. „Nu știu cine ar câștiga”, a adăugat Trump.