Reacția lui Trump, după ce FBI a transmis o alertă că dronele iraniene pot lovi coasta de vest a SUA

Președintele Donald Trump a declarat miercuri că nu este îngrijorat de posibilitatea unor atacuri susținute de Iran asupra teritoriului Statelor Unite, în contextul în care Biroul Federal de Investigații (FBI) a avertizat că drone iraniene ar putea lovi coasta de vest a SUA, a relatat ABC News, potrivit Reuters.

SUA și Israelul au lansat atacuri comune asupra Iranului în urmă cu aproape două săptămâni, aruncând regiunea Golfului în război. Teheranul a lansat atacuri de ripostă, cu rachete și drone, ca răspuns la bombardamentele SUA-Israel care au ucis înalți oficiali iranieni, inclusiv pe liderul suprem al țării, ayatollahul Ali Khamenei.

Când a fost întrebat miercuri dacă este îngrijorat că Iranul și-ar putea intensifica represaliile, cu efectuarea unor atacuri asupra teritoriului SUA, Trump le-a răspuns reporterilor: „Nu, nu sunt”.

ABC News a relatat ulterior că FBI a avertizat departamentele de poliție din California că Iranul ar putea riposta la atacurile SUA lansând drone asupra coastei de vest.

„Am obținut recent informații conform cărora, la începutul lunii februarie 2026, Iranul ar fi intenționat să lanseze un atac surpriză folosind vehicule aeriene fără pilot (drone, n.r.) de pe o navă neidentificată din largul coastelor Statelor Unite, în special împotriva unor ținte nespecificate din California, în cazul în care SUA ar fi lansat atacuri împotriva Iranului”, a scris FBI, într-o alertă distribuită la sfârșitul lunii februarie, potrivit postului american de televiziune.

„Nu avem informații suplimentare cu privire la momentul, metoda, ținta sau autorii acestui presupus atac”, a adăugat FBI.

Reuters a scris mai devreme în cursul acestei luni că Iranul și grupările militante din regiunea Orientului Mijlociu pe care le susține Teheranul ar putea viza SUA cu atacuri ca răspuns la bombardamentele americane.

O evaluare a amenințărilor realizată de Biroul de Informații și Analiză al Departamentului Securității Interne (DHS) arăta că Iranul și aliații săi „probabil” reprezintă o amenințare de atacuri țintite asupra Statelor Unite, deși un atac fizic pe scară largă este puțin probabil.

Rachetele Iranului pot viza „orice locație” aleasă de Teheran, afirmă președintele parlamentului

Iranul este capabil să vizeze „orice locație aleasă”, a insistat miercuri președintele parlamentului iranian, respingând afirmațiile SUA potrivit cărora capacitățile balistice ale Republicii Islamice au fost distruse, relatează CNN.

Într-o postare pe rețeaua de socializare X, Mohammad Bagher Ghalibaf a afirmat că lansările anterioare de rachete efectuate de Iran de la începutul războiului au avut scopul de a „orbi radarele și sistemele de apărare ale inamicului” și că, în consecință, Iranul poate acum „viza orice locație pe care o alege, cu mai puține rachete”.

Postarea vine după ce președintele Trump a declarat, pentru ABC în weekend, că „majoritatea” rachetelor și a altor arme ale Iranului au fost distruse.

Mesajul lui Mohammad Bagher Ghalibaf a venit și în contextul în care Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) a afirmat luni că a lansat „cea mai intensă și mai puternică operațiune” de la începutul războiului.

Iranul spune că atacul său din timpul nopții a implicat lansări de rachete, inclusiv rachete balistice cu rază lungă de acțiune Khorramshahr, împotriva țintelor din Israel și a activelor americane din regiune.