Blue Origin renunță temporar la turismul spațial. Care este noul obiectiv al companiei lui Jeff Bezos

Compania spaţială americană Blue Origin, a fondatorului Amazon, Jeff Bezos, a anunţat vineri că va suspenda zborurile de turism spaţial timp de cel puţin doi ani, pentru a se concentra pe „capacităţile umane ale companiei pentru programul selenar”, transmite sâmbătă DPA, preluată de Agerpres.

„Blue Origin a anunţat astăzi că îşi va întrerupe lansările New Shepard şi va realoca resursele pentru a accelera în continuare dezvoltarea capacităţilor umane ale companiei pentru programul selenar”, conform unui comunicat al companiei.

„Decizia reflectă angajamentul Blue Origin faţă de obiectivul naţiunii de a se întoarce pe Lună şi de a stabili o prezenţă selenară permanentă şi susţinută”, se mai arată în comunicat.

Blue Origin este implicată în programul Artemis al NASA, care îşi propune să readucă astronauţii pe Lună pentru prima dată în peste 50 de ani, ca bază pentru viitoarele misiuni pe Marte.

Blue Origin oferă călătorii scurte pentru turiştii spaţiali din 2021. Bezos a fost unul dintre pasagerii zborului inaugural cu echipaj uman.

Potrivit companiei, un total de 98 de persoane au fost în spaţiu în 38 de zboruri – inclusiv cântăreaţa Katy Perry şi actorul William Shatner.

Turismul spaţial pentru clienţii bogaţi a fost criticat încă de la început pentru beneficiile sale ştiinţifice limitate, impactul său negativ asupra mediului şi natura sa elitistă. Blue Origin nu dezvăluie oficial preţul călătoriilor, dar estimările se învârt în jurul sumei de câteva sute de mii de dolari.