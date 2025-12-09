BMW a numit un director născut în Serbia și educat la MIT să o conducă în era mașinilor electrice: „Viitorul său va fi decis în China”

BMW l-a numit marți pe Milan Nedeljkovic, un veteran al companiei cu 30 de ani de experiență, drept noul său director general, acesta înlocuindu-l pe șeful de cursă lungă Oliver Zipse în condițiile în care producătorul auto german pariază pe o nouă generație de vehicule electrice pentru a contracara taxele vamale impuse de SUA, concurența din China și Tesla, relatează Reuters.

Mutarea, care nu a surprins pe nimeni având în vedere că Zipse, în vârstă de 61 de ani, depășise deja vârsta obișnuită de pensionare, îl va pune la conducerea companiei pe unul dintre arhitecții noii game electrice „Neue Klasse”, într-un moment în care modele chinezești ieftine inundă piața.

Nedeljkovic, în vârstă de 56 de ani, va prelua funcția în data de 14 mai a anului viitor și va fi responsabil să readucă BMW pe drumul creșterii vânzărilor, în special în China, cea mai mare piață auto din lume.

„Succesul erei Nedeljkovic va fi decis în China”, a declarat Moritz Kronenberger, manager de portofoliu la Union Investment, unul dintre acționarii BMW.

Acesta a îndemnat de asemenea BMW să accelereze dezvoltarea conducerii autonome (fără șofer), afirmând că nivelul 3 – în care mașina gestionează multe sarcini, dar șoferul trebuie să fie gata să preia controlul – trebuie implementat în toată gama în viitor pentru a ține pasul cu Tesla.

Acțiunile BMW, în creștere cu aproape 25% anul acesta și cu aproape 50% de când Zipse a preluat conducerea în 2019, au rămas practic neschimbate după anunț, semnalând că investitorii se așteaptă la continuitate.

Această schimbare face din BMW al doilea producător auto german care numește un nou director general în ultimele luni pe fondul provocărilor din industrie, după ce Porsche l-a ales pe fostul șef McLaren, Michael Leiters, în funcția de CEO.

Noul șef al BMW lucrează de peste 30 de ani în companie

Nedeljkovic, în prezent director al diviziei de producție, s-a alăturat BMW în 1993 și a jucat un rol central în dezvoltarea platformei electrice Neue Klasse („Noua Clasă”).

„Neue Klasse reprezintă cel mai mare salt pe care l-a făcut BMW vreodată în materie de investiții și tehnologie, iar din punctul nostru de vedere este bine ca unul dintre principalii săi arhitecți să conducă firma în timp ce aceasta este implementată treptat”, au declarat analiștii Bernstein.

Născut în Serbia, Nedeljkovic a studiat ingineria mecanică în Germania și la Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT), urcând în cadrul BMW de la poziția de stagiar până la intrarea în Consiliul de Administrație în 2019.

Contractul său de director general va fi valabil până în 2031.

Milan Nedeljkovic, noul CEO al BMW (sursa JAN WOITAS / AFP / Profimedia)

Milan Nedeljkovic își va prelua mandatul în primăvara anului viitor

Nicolas Peter, președintele consiliului de supraveghere, l-a numit „unificator și motivator”, calități despre care a spus că sunt esențiale pentru transformarea BMW.

Pal Skirta, un analist din sectorul auto, a evidențiat flexibilitatea și bogata sa experiență operațională – inclusiv o perioadă în cadrul operațiunilor BMW din Oxford – ca puncte forte.

Zipse va demisiona de comun acord cu consiliul de supraveghere pe 13 mai 2026 – data planificată pentru adunarea generală anuală a acționarilor BMW – după 35 de ani în companie.

El este așteptat să se alăture consiliului de administrație al Airbus, producătorul european de aeronave, potrivit unei declarații făcute la începutul acestui an.

„Zipse a ghidat BMW prin crize globale precum pandemia de coronavirus și este forța motrice din spatele Neue Klasse, cel mai ambițios proiect de viitor al companiei”, a spus Nicolas Peter.