BMW recheamă aproape 200.000 de mașini: Parcați-le în aer liber, departe de clădiri

Proprietarii a aproape 200.000 de autovehicule BMW sunt sfătuiți să nu-și parcheze parcheze în garaj, deoarece vehiculele ar putea suferi un scurtcircuit și ar putea lua foc, potrivit unui anunț de rechemare al producătorului auto, citat de CNN și Reuters.

BMW retrage peste 196.000 de vehicule din SUA, deoarece releul de pornire al motorului se poate coroda, ducând la supraîncălzire și scurtcircuit, crescând riscul de incendiu, a anunțat vineri Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier din SUA (NHTSA).

Problema afectează mai multe modele, inclusiv Toyota Supra și BMW 230i 2022, a declarat autoritatea americană de reglementare în domeniul siguranței auto.

Dealerii BMW vor înlocui gratuit demarorul motorului, potrivit anunțului NHTSA.

„Proprietarilor li se recomandă să-și parcheze vehiculele în aer liber și departe de clădiri până la finalizarea remedierii”, a precizat autoritatea americană în „avertismentul privind riscul de incendiu”.

BMW a studiat 10 vehicule care au luat foc, ceea ce a determinat această rechemare, însă nu a raportat vreun accident sau răniri.

Aproximativ 196.355 de vehicule BMW, fabricate în mare parte între 2019 și 2022, sunt rechemate deoarece „releul de pornire a motorului se poate coroda, provocând supraîncălzirea și scurtcircuitarea releului”, a explicat NHTSA într-un comunicat de presă.

Rechemarea include, de asemenea, aproximativ 1.469 de vehicule Toyota Supra fabricate de marca germană de lux.

Dealerii BMW vor înlocui piesa gratuit, însă rechemarea va avea loc în etape, din cauza disponibilității pieselor. Scrisorile inițiale vor fi trimise proprietarilor pe 14 noiembrie. O a doua scrisoare va anunțacând vor fi disponibile piesele de schimb.

Modelele rechemate sunt:

2019-2022 BMW Z4

2019-2021 BMW 330i

2020-2022 BMW X3

2020-2022 BMW X4

2020-2022 BMW 530i

2021-2022 BMW 430i standard și decapotabil

2022 BMW 230i

2020 – 2022 Toyota Supra

Foto: © Alberto Zamorano | Dreamstime.com