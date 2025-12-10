BNR a făcut topul județelor în care băncile își recuperează cel mai greu banii

Ponderea creditelor cu probleme (neperformante) a scăzut la 2,85% în septembrie 2025 în cazul populației, ceea ce arată că oamenii își gestionează bine datoriile. La companii, situația stă însă mult mai prost, arată Banca Națională, în Raportul privind stabilitatea, publicat marți seara.

Din păcate, firmele au probleme mai mari la plata creditelor. Procentul creditelor cu probleme a crescut de la 3,8% la 5,1% într-un singur an.

Potrivit unui document al BNR consultat de HotNews, București, Covasna și Mureș sunt județele cu o rată a neperformantelor de sub 2%.

La polul opus, Tulcea, Vaslui și Maramureș sunt județele în care banii împrumutați de bănci se întorc cel mai greu la creditori.

Cele mai riscante tipuri de credite pentru companii

Credite cu garanții de stat – Cele mai problematice

Rata creditelor neperformante: 9% (foarte ridicat!)

A crescut cu 5,1% într-un an

Problema: Aceste credite au fost acordate din 2020 multor firme, fără să se verifice prea bine dacă pot să le returneze

Credite pentru IMM-uri (firme mici și mijlocii)

Rata creditelor cu probleme: 6,1%

Companiile mari se descurcă mai bine: doar 3,2%

Credite pentru imobiliare comerciale

Rata creditelor cu probleme: 5,7%

Băncile au împrumutat mult în acest domeniu (51% din toate creditele pentru companii)

Credite de consum pentru persoane

Rata creditelor cu probleme: 4,7%

Creditele ipotecare sunt mult mai sigure: doar 1,5%

Ce se așteaptă pentru viitor (următoarele 12 luni)

Pentru companii: Situația se va înrăutăți ușor – probabilitatea de neplată va crește de la 3,2% la 4%

Pentru persoane: Creditele de consum: mică deteriorare (de la 2,9% la 3,2%). Creditele pentru case: rămân stabile la 0,2% (foarte sigure!)

Alte probleme: Datoriile nebancare (restanțe la utilități, furnizori etc.) au crescut cu 3,2%, ajungând la 44 miliarde lei. Creșterea vine mai ales de la companii, nu de la persoane

Legătura dintre bănci și piața imobiliară rămâne puternică – 62% din credite au garanții imobiliare, ceea ce poate fi un risc dacă prețurile la proprietăți scad semnificativ.