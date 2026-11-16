BNR a urcat semnificativ prognoza de inflație pentru sfârșitul anului. Mesaj optimist al lui Isărescu privind prețurile de sărbători

BNR a crescut semnificativ – de la 6,1% la 7,4% – prognoza de inflație pentru finalul acestui an, potrivit datelor prezentate luni de guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu.

De asemenea, prognoza de inflație pentru finalul anului 2027 este de 3,7%.

Conform guvernatorului, revizuirea în creștere a prognozei este determinată în principal de scumpirea energiei și a combustibililor, pe fondul reintensificării tensiunilor geopolitice și al deteriorării condițiilor de pe piețele internaționale de energie.

„Rata anuală a inflației IPC, indicele prețurilor de consum, are până la sfârșit o ușoară creștere. Atenție, e vorba de indicele IPC, nu e vorba de explozii de prețuri, cum există tendința să se spună. Prețurile, probabil, de sărbători vor fi relativ stabile sau vor înregistra creșteri normale, ca și în anii precedenți, nu sunt exagerări”, a afirmat Isărescu, citat de Agerpres.

„Nu ne mai așteptăm la o scădere datorită, în principal, ca să nu zic exclusiv, evoluției prețurilor la produsele petroliere și la energie. După care urmează o scădere aproape continuă, până în trimestrul I din 2028, când are loc intrarea în intervalul de variație în funcție de ținta de inflație”, a continuat guvernatorul BNR.

Conform prezentării BNR, rata anuală a inflației ar urma să înregistreze o majorare temporară în trimestrul al patrulea din 2026, în principal pe fondul unui nou puseu de creștere a prețurilor produselor energetice, după care va intra pe o traiectorie descendentă începând cu primul trimestru al anului viitor.

BNR susține că inflația va reintra în țintă din 2028

Banca centrală estimează că inflația va reveni în intervalul de variație asociat țintei, de 2,5% plus/minus un punct procentual, în primul trimestru din 2028.

Guvernatorul BNR a subliniat că revizuirea ascendentă a traiectoriei inflației reflectă reevaluarea semnificativă a prețurilor energiei, care influențează inclusiv inflația de bază, prin transmiterea costurilor în celelalte sectoare ale economiei.

În ceea ce privește evoluția prețului petrolului, guvernatorul a precizat că prognoza BNR a fost realizată pe baza informațiilor disponibile la începutul lunii noiembrie, când cotația țițeiului depășea 100 de dolari pe baril, în timp ce ulterior aceasta a coborât spre 90 de dolari.

‘Raportul și ce vă prezint eu acum, toate sunt făcute cu datele până la 1 noiembrie, când prețul era peste 100 de dolari. Acum a coborât la 90. Probabil că toate datele de prognoză s-ar schimba. Încă nu știm dacă 90 este prețul care va rezista’, a mai spus Isărescu.

Conform proiecției băncii centrale, inflația de bază CORE2 ajustat ar urma să coboare la 6,1% la sfârșitul anului 2026 și la 3,7% la finalul anului 2027, pe fondul atenuării presiunilor inflaționiste și al cererii interne reduse.

La ședința din 12 noiembrie 2026, Consiliul de administrație al BNR a decis menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an, precum și a ratelor dobânzilor pentru facilitatea de creditare și facilitatea de depozit la 7,50%, respectiv 5,50% pe an.

România nu se află în situația de a apela la un acord de împrumut cu Fondul Monetar Internațional, deoarece nu traversează o criză valutară și dispune de rezerve, a explicat Isărescu. El a spus că țara are nevoie de finanțare, însă banii trebuie să vină din investiții străine, din fonduri europene și din împrumuturi de pe piețele de capital.