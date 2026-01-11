BNR vrea un nou sistem centralizat de securitate. Achiziție de 2,5 milioane euro

Banca Naţională a României (BNR) a lansat o procedură de licitaţie deschisă pentru un nou sistem centralizat de securitate (SCS) în cadrul dispeceratului din sediul central, cu o valoare estimată de 12,43 milioane lei, conform anunțului din Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), transmite Agerpres.

Proiectul presupune furnizarea şi instalarea unor sisteme hardware şi software de supraveghere şi securitate, precum şi integrarea, acolo unde este posibil, a unei părţi din echipamentele existente, care nu sunt învechite tehnologic şi pot fi folosite în continuare, se arată în documentație.

Sunt vizate și activități conexe, precum instruirea personalului care va opera noul sistem, lucrări de amenajare şi recompartimentare a spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea dispecerii, precum şi a celor destinate echipamentelor.

Contractul, a cărui valoare a fost estimată la 12,43 milioane lei, se va întinde pe 24 de luni și va fi atribuit în baza criteriului „cel mai bun raport calitate-preţ”.

Locul de implementare al proiectului este sediul central al BNR, situat pe strada Lipscani nr. 25, Sector 3, Bucureşti.

Ofertele pot fi depuse până la 12 februarie 2026, ora 15.

În anunțul din SEAP mai scrie că achiziţia nu beneficiază de finanţare din fonduri europene şi va fi realizată din alte surse de finanţare ale băncii centrale.