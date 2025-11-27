Boeing va construi aproape 100 elicoptere Apache pentru Polonia, într-un contract de 4,7 miliarde de dolari

Elicopter de atac Boeing AH-64E Guardian în timpul unei misiuni de luptă. FOTO: Mariusz Burcz / Alamy / Alamy / Profimedia

Boeing a anunţat miercuri că va produce elicoptere de atac AH-64E Apache pentru mai mulţi clienţi internaţionali, inclusiv 96 de unităţi destinate Forţelor Armate Poloneze, în baza unui contract de achiziţii militare externe acordat de Armata SUA, în valoare totală de 4,7 miliarde de dolari.

Livrările sunt programate să înceapă în 2028, iar comanda Poloniei reprezintă cel mai mare lot de elicoptere Apache comandat vreodată în afara Statelor Unite, scriu Reuters și News.ro.

Ministerul polonez al Apărării, care în prezent închiriază opt astfel de aeronave de la armata americană, a început deja instruirea piloţilor şi a personalului tehnic, precizează Boeing.

Compania americană afirmă că peste 1.300 de elicoptere Apache sunt operaţionale la nivel global.

Anunţul a venit la o zi după ce Pentagonul a dezvăluit că Boeing a câştigat două contracte cu o valoare cumulată de peste 7 miliarde de dolari: cel pentru Apache, de 4,7 miliarde, şi un alt acord de 2,4 miliarde de dolari cu Forţele Aeriene pentru producţia aeronavelor Lot 12 şi licenţe asociate.

În ultimele luni, Boeing a livrat noi elicoptere Apache unor forţe de apărare din Australia, India şi Maroc, consolidându-şi prezenţa în sectorul militar internaţional.