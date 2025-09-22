Bogdan Ciucu, Dental Elite: „Medicina dentară de azi este complet diferită – mai rapidă, mai umană”

Pentru mulți români, vizita la dentist încă înseamnă emoții, teamă și amintiri neplăcute. În plus, costurile pot fi o barieră reală, motiv pentru care, în 2024, peste 16% dintre români nu au reușit să acceseze tratamentele de care aveau nevoie, potrivit unei statistici Eurostat.

În acest context, Bogdan Ciucu, cofondator și CEO Dental Elite – lanț de clinici ce oferă tratamente dentare complete în București și Brașov –, își propune să schimbe această percepție. Misiunea Dental Elite este să transforme vizita la dentist într-o experiență firească, blândă și lipsită de frică – una în care pacientul se simte înțeles, sprijinit și implicat în deciziile privind sănătatea sa.

În interviul de mai jos, Bogdan Ciucu vorbește despre cum s-au schimbat criteriile după care oamenii își aleg clinica, de ce empatia și comunicarea contează la fel de mult ca tehnologia și cum prevenția poate deveni un gest normal.

Cum s-au schimbat criteriile după care pacienții aleg o clinică dentară în ultimii ani?



Oamenii sunt tot mai atenți cu privire la cei care se ocupă de sănătatea lor. În primul rând, vor să meargă la un medic în care au încredere. Contează foarte mult să simtă că sunt pe mâini bune. În al doilea rând, se uită și la tehnologia pe care o folosim – să fie aparatură modernă, care să le facă tratamentul mai sigur și mai confortabil. Și mai contează ceva: să existe opțiuni flexibile de plată. Își doresc să nu mai amâne tratamentele, însă contează la fel de mult să aibă și posibilitatea de a plăti într-un ritm care să nu creeze o presiune financiară ridicată.

Cât de mult contează reputația medicului comparativ cu reputația clinicii în ansamblu?



Cred că amândouă contează. Un medic bun este esențial, dar nu este suficient, dacă lucrează singur. Astăzi, un tratament reușit înseamnă implicarea unei echipe interdisciplinare – ortodont, chirurg, parodontolog. În clinicile Dental Elite, toți pacienții au acces la acești specialiști, care discută între ei cele mai potrivite scenarii pentru fiecare în parte, planifică tratamente complexe și se asigură că totul este făcut ca la carte. Asta caută pacienții acum: un medic bun, sprijinit de o echipă la fel de bună.

În ce măsură experiența non-medicală – atmosfera, empatia echipei, modul de comunicare – influențează decizia pacientului?

Este un factor esențial, pentru că, dincolo de costuri, frica rămâne încă o barieră importantă în accesarea serviciilor stomatologice. Oamenii au nevoie să simtă că sunt ascultați, că cineva le explică pas cu pas ce urmează. De aceea, pentru noi este important să fim transparenți și să transmitem încredere în toate punctele în care comunicăm cu pacientul.

Este și motivul pentru care punem relația cu ei pe primul loc. Colegii noștri din echipa de Pacient Care sunt cei care au grijă ca totul să fie explicat limpede, empatic, iar parcursul din clinică, indiferent de complexitatea tratamentului, să fie cât mai confortabil și predictibil. Pacienții apreciază când există discuții înainte de tratament, când se face un plan clar și li se explică toate opțiunile.

Ce rol joacă digitalizarea în atragerea și retenția pacienților?

Contează acolo unde chiar face o diferență. Nu este suficient doar să ai o aplicație frumoasă și funcțională, să spunem, ci să și folosești tehnologia pentru a economisi timp, să elimini erori și să crești siguranța pacienților.

În clincile noastre, de exemplu, digitalizarea ne ajută să avem trasabilitate perfectă: știm exact ce instrument a fost sterilizat, de cine, când și pentru care pacient a fost folosit. Asta le oferă pacienților o siguranță foarte mare și pentru noi este o garanție că, dacă apare o problemă, putem să o investigăm imediat, pentru că ne este foarte simplu să vedem tot parcursul unui tratament – chiar și etapele pe care pacienții nu le văd neapărat în timpul vizitei.

Care sunt cele mai frecvente motive pentru care pacienții amână sau evită vizita la dentist?



Frica și banii – în ordinea asta. Frica de durere este cel mai mare motiv pentru care oamenii amână: din cauza experiențelor nefericite din trecut, din cauză că, adesea, nu au de unde să știe cât de mult a evoluat tehnologia pe care o putem folosi și cât de concret se traduce asta în simplificarea procedurilor și reducerea durerii. Chiar am avut un pacient care, medic fiind, ne-a spus cât de diferit arată cabinetele din clinicile noastre din punct de vedere al aparaturii și avansului tehnologic.

Urmează apoi costul. Mulți pacienți ne spun că ar vrea să își înceapă planul de tratament cât mai repede, pentru că înțeleg cât este de important, dar nu pot – cel mai des din considerente financiare –, și atunci amână. De aceea e important să le arătăm că experiența de acum nu mai seamănă deloc cu ce știau ei – tehnologia a evoluat, tratamentele sunt mult mai puțin dureroase, recuperarea este mai rapidă.

Ce spune statistica Eurostat despre realitatea din România și cum resimțiți acest lucru în practică?



O vedem zi de zi. Avem pacienți care nu au mai venit la dentist de 5, 8 sau chiar 10 ani. Pentru ei este un șoc – însă în sensul bun al cuvântului – când descoperă că acum totul se face fără durere, cu tehnologii moderne. În același timp, este și un șoc financiar, pentru că trebuie să investească mai mult decât se așteptau. Dar experiența îi face să-și schimbe perspectiva și de obicei ne spun că se bucură că nu au mai amânat tratamentele de care aveau nevoie.

Costul rămâne o barieră importantă – dar cât de mult este legat și de percepția asupra valorii tratamentului?



Foarte mult. Când pacienții văd tehnologia, modul în care lucrăm, faptul că pot să mănânce după o intervenție, că recuperarea este rapidă – înțeleg că banii pe care îi plătesc sunt o investiție în calitatea vieții lor. Este o schimbare de mentalitate: nu mai văd vizita la dentist ca pe o cheltuială, ci ca un demers care îi ajută să trăiască mai bine. De exemplu, conform unui sondaj realizat de noi în rândul pacienților Dental Elite anul acesta, peste jumătate dintre respondenți au considerat că implanturile sunt nu doar soluția potrivită pentru ei, ci și o investiție justificată în sănătate. Știm că perioada actuală vine cu multe griji, dar tratamentele dentare amânate devin, în timp, mai costisitoare și mai complicate.

Vedeți în 2025 o mai mare deschidere din partea pacienților spre prevenție, nu doar tratament?



Cu siguranță vedem o schimbare pozitivă. Pacienții au înteles că amânarea doare, în schimb prevenția protejează. Același sondaj, menționat mai devreme, ne-a arătat că vizitele periodice, de prevenție, sunt cel mai accesat serviciu al nostru. Inclusiv la nivel național, numărul vizitelor de prevenție a crescut față de acum câțiva ani, dar tot pornim de la o bază foarte mică.

În țările din vest, media este de trei ori mai mare în general, mai ales în țările nordice. Avem nevoie de mai multă educație și de un sistem care să susțină prevenția – dacă asigurările sociale ar acoperi aceste vizite, am vedea o creștere și mai mare.

Ce bune practici din alte țări ar putea fi aplicate în România pentru a face serviciile stomatologice mai accesibile?

În primul rând, ar trebui să crească bugetele pentru prevenție de la Casa de Asigurări. În alte țări, oamenii pot să facă un control gratuit sau compensat și asta îi motivează să meargă regulat.

În al doilea rând, trebuie să continuăm demersurile de informare și educație – să explicăm de ce este important să ai o sănătate orală bună, pentru că asta îți influențează toată starea de bine. Știm că nu este ușor – din păcate, sănătatea orală concurează adesea cu multe alte priorități, dar vedem schimbarea de mentalitate din rândul pacienților în practică, iar asta ne bucură nespus, dar ne și responsabilizează.

Articol susținut de Dental Elite