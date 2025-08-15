Bolile la care sunt predispuși cei care au făcut Covid-19. Care sunt efectele vaccinării

Un nou studiu internaţional arată că persoanele care au avut Covid-19 prezintă un risc semnificativ mai mare de a dezvolta afecţiuni inflamatorii ale căilor respiratorii, precum astmul, sinuzita cronică şi febra fânului, transmite News.ro. Cercetătorii subliniază însă că vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, virusul care provoacă boala, nu doar reduce riscul de îmbolnăvire, ci pare să protejeze şi împotriva unor astfel de complicaţii respiratorii pe termen lung.

Echipa internaţională de cercetare a utilizat o bază de date electronică de sănătate din Statele Unite, TriNetX, pentru a investiga legătura dintre Covid-19 şi aşa-numitele boli inflamatorii de tip 2, un grup de afecţiuni cronice în care sistemul imunitar reacţionează exagerat la alergeni sau infecţii.

Studiu pe un milion de persoane

Cercetătorii au comparat aproape un milion de persoane (973.794) care au avut Covid-19 cu 691.270 de persoane vaccinate împotriva SARS-CoV-2 şi peste 4 milioane (4.388.409) de persoane sănătoase fără infecţie sau vaccinare documentată.

Rezultatele, prezentate în Journal of Allergy and Clinical Immunology, arată că persoanele care au avut Covid-19 au avut un risc cu 66% mai mare de a dezvolta astm, un risc cu 74% mai mare de sinuzită cronică şi un risc cu 27% mai mare de febra fânului comparativ cu persoanele sănătoase.

Nu s-a constatat un risc crescut pentru eczema atopică sau esofagită eozinofilică, o inflamaţie a esofagului.

„Rezultatele noastre sugerează că virusul care provoacă Covid-19 poate declanşa inflamaţia de tip 2 la nivelul căilor respiratorii, dar nu şi în alte organe”, a declarat dr. Philip Curman, medic şi cercetător la Departamentul de Epidemiologie Medicală şi Biostatistică din cadrul Institutului Karolinska din Suedia, care a condus cercetarea.

Vaccinarea previne complicațiile respiratorii

Vaccinarea împotriva virusului a fost asociată cu o reducere a riscului de astm, acesta fiind cu 32% mai mic la persoanele vaccinate comparativ cu cele sănătoase nevaccinate. De asemenea, riscul de sinuzită şi de febra fânului a înregistrat o scădere uşoară.

Când persoanele care au avut Covid-19 au fost comparate cu cele vaccinate, efectul a fost şi mai clar: cei infectaţi au avut un risc de peste două ori mai mare de a dezvolta astm sau sinuzită cronică şi un risc cu 40% mai mare de febra fânului comparativ cu cei vaccinaţi.

„A fost interesant să vedem că vaccinarea nu doar protejează împotriva infecţiei în sine, ci pare să ofere o bună protecţie şi împotriva anumitor complicaţii respiratorii”, spune dr. Curman.

Studiul a avut un caracter retrospectiv, bazându-se pe date deja existente, ceea ce nu permite formularea unor concluzii definitive cu privire la legăturile cauzale. O altă limitare o reprezintă posibilitatea ca anumite infecţii să fi rămas nediagnosticate, în special în cazurile depistate prin autotestare.

Cercetarea a fost realizată în colaborare cu Universitatea din Lübeck şi Institutul de Dermatologie Experimentală din Lübeck (Lübeck Institute of Experimental Dermatology, Germania), Universitatea Tehnică din Madrid (Spania) şi Universitatea Bar-Ilan (Israel).