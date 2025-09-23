Bolnavii de cancer să primească, la cerere, 100% din banii acumulaţi la pensia privată – amendament adoptat în Comisia de buget-finanţe din Senat

Senatoarea Nicoleta Pauliuc (PNL) anunţă marţi că în Comisia de buget-finanţe din Senat a fost aprobat amendamentul prin care bolnavii de cancer pot primi, la cerere, 100% din banii acumulaţi în fonduri private de pensii.

„Astăzi, Comisia de buget-finanţe din Senat a făcut un pas important pentru demnitatea şi liniştea sufletească a bolnavilor de cancer: a adoptat amendamentul la Proiectul de lege privind plata pensiilor private (L214/2025), pe care l-am iniţiat împreună cu colegii mei Gabriela Horga, Marius Humelnicu şi Dr. Adrian Streinu-Cercel. Prin această modificare, pacienţii oncologici vor putea primi, la cerere, 100% din valoarea activului personal sub formă de plată unică”, a anunţat Nicoleta Pauliuc, potrivit News.ro.

Potrivit senatoarei PNL, „pentru cineva aflat în faţa celei mai grele încercări a vieţii, acest drept nu înseamnă doar bani – ci acces la tratamente, siguranţă, libertate şi linişte”.

„Este o măsură prin care îi sprijinim să aibă control, într-un moment în care prea multe lucruri par scăpate de sub control. Sper ca acest amendament să fie votat în plen de toţi parlamentarii, indiferent de culoarea politică. 100% din activul personal de pensii pentru pacienţii oncologici – o şansă în plus la viaţă”, mai spune ea.

Potrivit unui proiect de lege aprobat în data de 21 august de Guvern, cei peste 9 milioane de români care au pensii private (Pilonul II, obligatoriu și Pilonul III, facultativ) vor putea să-și retragă la pensionare maxim 30% din banii acumulați, restul urmând a fi plătiți lunar pe 8 ani sau eșalonați ca pensie viageră pe toată durata vieții. Proiectul a fost trimis în Parlament pentru dezbatere și eventuale modificări.