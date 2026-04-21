Bolojan anunță mutarea pregătită de PNL în paralel cu consultările de la Cotroceni și ce se va întâmpla în Guvern după plecarea PSD

Ilie Bolojan a avut astăzi, 21 aprilie, o întâlnire cu liderul USR, Dominic Fritz, pentru a discuta pașii următori după ce PSD a decis să-i retragă sprijinul politic premierului. Acesta a anunțat că PNL și USR au decis să înceapă miercuri consultări cu celelalte două formațiuni din actuala coaliție de guvernare, în paralel cu consultările inițiate de șeful statului.

Întâlnirea dintre reprezentanții PNL și USR a avut loc de la ora 16:00, în biroul președintelui Senatului, liberalul Mircea Abrudean.

Din partea PNL au participat pe lângă Ilie Bolojan, și Dan Motreanu (secretar general PNL) și Adrian Veștea (prim-vicepreședinte PNL).

Din partea USR au fost fi prezenți la discuții Dominic Fritz, alături de Diana Buzoianu, ministra Mediului, și de Sorin Șipoș, lider al grupului parlamentar de la Senat, și deputatul Cătălin Drulă. La discuție s-a alăturat și Radu Miruță, vicepremier din partea USR și ministru al Apărării.

„Am discutat despre aspectele practice care țin de funcționarea unui guvern în această situație de criză guvernamentală. Asta înseamnă că, în condițiile în care în zilele următoare, așa cum au declarat, miniștrii PSD se vor retrage din guvern, am convenit ca miniștrii care sunt titularii portofoliilor care vor rămâne ocupate să preia responsabilitatea ministerelor care se vacantează. În așa fel încât să asigurăm, pe de o parte, funcționarea normală a guvernului și administrarea țării și, pe de altă parte, să promovăm toate proiectele care țin atât de absorbția de fonduri europene pentru a finaliza lucrările la autostrăzi, la școli, la spitale și, de asemenea, pentru a promova proiectele de hotărâri de guvern sau de lege care țin de menținerea echilibrelor bugetare pe care țara noastră trebuie să le asigure, de continuarea reformelor și de îmbunătățirea vieții cetățenilor în perioada următoare în așa fel încât aceste turbulențe create de Partidul Social-Democrat să afecteze cât mai puțin pe cetățenii României”, a declarat Ilie Bolojan în fața presei, la Palatul Parlamentului, după ședința cu USR.

„Iar în cursul zilei de mâine, am convenit să derulăm consultări cu celelalte două forțe care sunt astăzi în coaliția guvernamentală, e vorba de grupul UDMR și de grupul Minorităților, în paralel cu consultările pe care președintele României le-a inițiat cu forțele din coaliție”, a precizat șeful guvernului.

Președintele Nicușor Dan a chemat partidele din coaliție la consultări, după ce PSD i-a retras sprijinul lui Bolojan.

Consultările șefului statului cu liderii partidelor din coaliția de guvernare vor avea loc pe tot parcursul zilei de miercuri 22 aprilie, la Palatul Cotroceni.

Surse din PSD au declarat pentru HotNews că, după discuția de la Cotroceni, va avea loc o ședință a Biroului Politic al PSD, dacă nu cumva se ajunge la un consens la Cotroceni, prin care să consfințească decizia de demisie a miniștrilor. Apoi, miercuri seară sau joi dimineață, dacă nu se găsește o cale, miniștrii PSD o sa înainteze demisiile premierului.

Apoi se aduce la cunoștință Parlamentului și începe să curgă termenul de 45 de zile în care Bolojan ar trebui să meargă în Parlament pentru a reconfirma majoritatea după retragerea PSD.

Fritz: Nu vom fi ridicători de mâini pentru un guvern Ciolacu-Ciucă cu alt nume

Mai devreme, liderul USR, Dominic Fritz, a anunțat, într-o conferință de presă, că parlamentarii partidului, reuniți marți în ședință, au decis în unanimitate să susțină rămânerea în guvern, chiar dacă PSD „dezertează”.

El a subliniat importanța continuării unor „reforme reale în structura statului”, conform angajamentelor asumate la începutul guvernării.

„PSD fix acum, când trebuia să se țină de această promisiune, fix acum dezertează. Dar noi rămânem, nu ne jucăm cu scenarii. Cât timp putem, vom face reforme și vom susține orice fel de formulă care ne garantează că această cale de a reforma statul român va merge înainte. Nu vom fi roată de rezervă, ridicători de mâini pentru o reconstrucție a Guvernului Ciolacu-Ciucă, cu alte nume, care ne-a dus în acest dezastru, pe care tocmai am început să îl reparăm”, a spus Fritz, potrivit Agerpres.

Liderul USR a precizat că sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan nu vine dintr-un „entuziasm de moment”, ci se bazează pe angajamentul partidului pentru reforma statului și pe munca miniștrilor care, în ultimele zece luni, „s-au luptat pentru o funcționare mai bună” a instituțiilor.

„Această poziție este consecventă. Nu este ceva ce se poate negocia. Pentru noi aceste valori sunt mult mai importante decât presupuse poziții sau posturi, de care vedem acum că pare că se agață PSD. Dacă PSD va face un pas spre AUR și în afara acestei guvernări, ne așteptăm ca PSD să ducă această asumare până la capăt și să își retragă toți oamenii, peste tot unde în ultimii 35 de ani și-au pus oameni, sinecuri politice, toate amantele, toate pilele. Calea este liberă să își asume PSD până la capăt că nu mai vor să guverneze”, a spus el.

Fritz a subliniat că pentru USR este esențial ca România să nu piardă cele 10 miliarde de euro din fondurile PNRR.

„Aici sunt reforme de făcut, indiferent ce scenete și vrăjeli face acum PSD pe scena politică. Pentru USR sunt importante cele 16 miliarde de euro din banii pe SAFE, unde contractele trebuie semnate până la sfârșitul lui mai, unde este un calendar de parcurs și unde sper să nu vedem o trădare națională și o tergiversare a acestui calendar și să pierdem aceste credite extrem de importante pentru înzestrarea armatei și pentru economia locală”, a mai declarat președintele USR.