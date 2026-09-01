Bolojan, discuție cu șeful NATO despre incidentele cu drone și situația din Marea Neagră. Ce i-a transmis premierul

Premierul interimar Ilie Bolojan a avut o convorbire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, informează Guvernul printr-un comunicat de presă.

Cei doi oficiali au vorbit despre „principalele provocări de securitate din regiunea noastră, cu accent pe războiul din Ucraina și situația de securitate din Marea Neagră”.

„Prim-ministrul i-a mulțumit Secretarului General și NATO pentru sprijinul acordat României și a subliniat necesitatea ca Alianța să își mențină atenția asupra Flancului Estic și a Mării Negre, inclusiv prin dislocarea de capabilități aliate în România, în contextul intensificării incursiunilor cu drone în spațiul maritim și aerian național”, notează Guvernul.

Conform instituției, cei au vorbit atât despre „situația generată de incidentele cu drone”, cât și despre „securitatea navigației în Marea Neagră”.

„Discuția a reconfirmat angajamentul țării noastre de a consolida securitatea pe Flancul Estic al Alianței și de a sprijini Ucraina în fața agresiunii ruse”, a conchis Guvernul.

Incidentele cu drone și încălcările de spațiu aerian cu care s-au confruntat România și Polonia au fost discutate și în Consiliul Nord-Atlantic, de ambasadorii statelor NATO, în 12 august.

„Aliații au reiterat că Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru încălcările spațiului aerian, care sunt periculoase și inacceptabile, și demonstrează toleranța crescândă a Rusiei la risc”, declara NATO într-un comunicat de presă transmis la acel moment.

Aliații „sunt uniți și hotărâți în apărarea teritoriului aliat”, mai afirma NATO.

Marți dimineață, un cioban din localitatea vasluiană Viișoara a descoperit o dronă căzută pe un câmp din apropierea satului său. El le-a povestit jurnaliștilor ce s-a întâmplat, iar în prezent autoritățile fac cercetări.