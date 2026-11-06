Bolojan glumește după întâlnirea cu primarul Buzăului, Constantin Toma. „Să nu apară altceva”

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a dezvăluit, vineri, în faţa liberalilor din Buzău, că la prânz l-a vizitat la primărie pe primarul PSD Constantin Toma, la invitația acestuia. Fostul premier a ţinut să lămurească imediat că vizita nu are nicio semnificaţie politică, informează News.ro.

„Trecând pe aici, l-am sunat şi pe domnul Mocanu (Adrian Mocanu, liderul PNL Buzău – n.r.), l-am sunat pe domnul Toma. Îi ştiu pe toţi primarii de mari oraşe, am fost în Asociaţia Municipiilor. El a spus: «Haideţi la o cafea până la mine» Şi, ca nişte oameni civilizaţi, am fost astăzi la prânz la primărie. Vă spun să nu apară altceva, că trecem la PSD cumva, da? Deci ca să fiţi liniştiţi”, a povestit liderul PNL.

Bolojan a explicat că relaţia lui cu Toma datează de câţiva ani, de pe vremea proiectului ”Buzăul Mare”, adică unirea municipiului cu comuna Ţinteşti. Toma l-a sunat atunci şi l-a rugat să vină să susţină proiectul, pentru că Bolojan încercase ceva asemănător la Oradea, cu staţiunea Băile Felix. La Oradea, referendumul a eşuat la limită: au lipsit 1.600 de voturi.

Potrivit lui Bolojan, l-a sunat şi preşedintele de atunci al PNL Buzău, Gabriel Avrămescu, care i-ar fi spus să nu vină. „Domnule, dacă vii cumva pe aici, o să ne faci praf”, ar fi spus fostul preşedinte PNL Buzău.

„Dacă e un proiect bun, am înţeles că nu-l lăudaţi. Dar nu-l blocaţi!”, ar fi spus Bolojan, care a venit totuşi şi a susţinut proiectul, inclusiv în biserica din Ţinteşti.

„La un proiect bun, dacă e bun, nu mă interesează partidul politic al omului. Aşa trebuie să gândim noi”, a arătat Bolojan, care i-a îndemnat pe aleşii PNL să voteze proiectele bune ale adversarilor şi să iasă în opoziţie doar împotriva „tâmpeniilor”.

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma (PSD), a publicat, vineri, o fotografie în care apare alături de Ilie Bolojan şi Ciprian Ciucu. Toma se află de mai multă vreme în relații încordate cu conducerea PSD, Sorin Grindeanu numindu-l pe primar „bolojenistul” partidului.

„Schimb de experienţă între un fost şi doi actuali primari. Administraţie pentru oameni, pentru comunităţi. Mulţumesc pentru vizită, Ilie Bolojan şi Ciprian Ciucu!”, a scris Constantin Toma, vineri, pe Facebook.

Fostul premier Ilie Bolojan, care a fost primar al municipiului Oradea, şi primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, au participat apoi la o şedinţă la sediul PNL Buzău.