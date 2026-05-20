Bolojan respinge categoric acuzațiile PSD legate de SAFE. „Atunci când deranjezi, cei care sunt deranjați nu îți rămân datori”

Ilie Bolojan a dat asigurări că procedurile legate de programul de achiziții militare SAFE (Security Action For Europe) s-au derulat „transparent” și „corect”, sugerând că acuzațiile venite dinspre PSD sunt motivate de reformele pe care le-a promovat el ca șef al Guvernului.

Într-un comunicat de marți, PSD acuzase un „trafic de influență scandalos realizat în biroul premierului demis, Ilie Bolojan, pentru realizarea unei înțelegeri secrete între Guvernul României și un furnizor privat german de echipamente militare”.

Potrivit social-democraților, firma de avocatură care a oferit consultanță Guvernului reprezentase legal și firma germană în alte spețe, iar, în plus, Cristian Băcanu, consilier onorific al vicepremierului Oana Gheorghiu, a fost remunerat de firma în cauză.

Bolojan respinge acuzațiile

Miercuri seară, la B1 TV, Ilie Bolojan a susținut că procedurile legate de SAFE s-au desfășurat „transparent” și „n-ar fi trecut prin toate filtrele, prin toate instituțiile acestei țări, pentru că toată lumea a fost de față acolo, dacă nu s-ar fi făcut într-o manieră corectă”.

Premierul interimar a spus că derularea SAFE se va încheia în această lună, iar Guvernul a vrut să se asigure că angajamentele investitorilor cu privire la amplasarea unei părți din capacitățile de producție în România „sunt blindate prin formule juridice”.

„Practic, pe final, după ce toate lucrurile au fost rezolvate, era nevoie să ne asigurăm că angajamentele pe care investitorii și l-au asumat legat de localizarea în România a unei părți din aceste capacități de producție necesare pentru a întări industria noastră de apărare sunt blindate prin formule juridice”, a declarat Bolojan.

El a afirmat că „nu e vorba de nimic altceva, ci pur și simplu de închiderea unor contracte, în așa fel încât să existe clauze asiguratorii că angajamentele investiționale se vor face în România.

„Pe baza unei analize care ține de companii care sunt competente în acest domeniu, pe baza analizei de preț, de preț cel mai mic, s-a contractat un serviciu de asistență juridică, cu reprezentanța din România a unei companii internaționale, în așa fel încât să putem închide, cu aceste măsuri asiguratorii, acest contract”, a mai declarat premierul.

Întrebat despre faptul că Băcanu, consilierul vicepremierului Gheorghiu, a fost remunerat de firma implicată în negocierile dintre Guvern și furnizorul german, Ilie Bolojan a răspuns: „Nu văd nicio formă de conflict de interese, pentru că, cel puțin pe această componentă, gândiți-vă că doamna Gheorghiu nu a fost implicată în aceste aspecte. Are altă zonă de competență”.

Bolojan acuză „o linie de atac foarte puternică din toate părțile”

Liderul PNL, al cărui Guvern a fost demis în 5 mai, prin moțiunea de cenzură PSD-AUR, după decizia social-democraților de a-i retrage sprijinul, a sugerat că acuzațiile legate de SAFE sunt motivate de acțiunile sale pro-reformă.

„În aceste zile, dacă ați văzut, e o linie de atac foarte puternică din toate părțile, pentru că ceea ce am făcut în această perioadă cu siguranță a deranjat foarte mult și, atunci când deranjezi, cei care sunt deranjați nu îți rămân datori, iar inclusiv derularea programului SAFE s-a făcut în mod transparent, s-a făcut în mod corect și n-ar fi trecut prin toate filtrele, prin toate instituțiile acestei țări, pentru că toată lumea a fost de față acolo, dacă nu s-ar fi făcut într-o manieră corectă. Vă asigur de acest lucru”, a conchis Ilie Bolojan.