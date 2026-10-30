Bolojan spune că PSD a „confirmat oficial buna moștenire”: „Tot e bine că și-a adus aminte de urgențele reale”

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a reacționat la adoptarea rectificării bugetare și susține că ordonanța aprobată vineri de Guvern „arată și ratările miniștrilor PSD”.

Conform liberalului, rectificarea bugetară de vineri confirmă că „deficitul bugetar a scăzut, după primele 9 luni, la 3,81% din PIB, de la 5,31% în aceeași perioadă din 2025”, iar „investițiile publice au crescut cu peste 25 de miliarde de lei față de nivelul din anul trecut”.

„Tot e bine că PSD și-a adus aminte de urgențele reale, acelea care au impus votul de necesitate, pentru că fostul guvern nu avea instrumentele necesare pentru a le mai rezolva, și a abandonat șantajul cu blocarea rectificării până la prezentarea unor deficite măsluite”, a scris Ilie Bolojan, vineri, pe Facebook.

El a acuzat PSD că are ca „modus operandi să atace seara, la televizor, ceea ce miniștrii PSD au adoptat dimineața, în Guvern”.

Fostul premier a adăugat că rectificarea de vineri confirmă „oficial buna moștenire”.

„Acum, că ați confirmat oficial buna moștenire, puneți mâna și guvernați, pentru că nevoile României nu se reduc la rectificare. Și încercați să guvernați mai bine decât ați făcut-o data trecută”, a continuat liderul PNL.

Ce a spus despre situația din Sănătate

Ilie Bolojan a mai susținut că rectificarea „arată și ratările miniștrilor PSD”, referindu-se în mod specific la situația din Sănătate, care fusese subiectul unor contre între el și ministrul Alexandru Rogobete.

Rogobete susținuse că legea bugetului a avut „un deficit din start de aproape cinci miliarde” de lei în sectorul sănătății, în timp ce Bolojan îl acuzase că a gestionat defectuos alocarea.

„OUG de astăzi arată și ratările miniștrilor PSD. Spre exemplu, în cazul Ministerului Sănătății, cea mai mare parte a sumelor rectificate este consecința eșecului domnului Rogobete de a aloca banii din buget în funcție de priorități, nu de preferințe sau interese, și de a accesa fondurile europene (PNRR și coeziune), în valoare de 700 de milioane de lei”, a conchis liderul PNL în postarea de vineri.