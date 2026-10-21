Rogobete, acuzații la adresa lui Bolojan: „A tăiat cu barda de sus până jos”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, susține că instituția pe care a condus-o până în aprilie și în fruntea căreia a revenit odată cu învestirea Guvernului Luca Niculescu făcuse „prognoza corectă a bugetului pentru anul 2026”, în ciuda criticilor lansate de liderul PNL, Ilie Bolojan.

Miercuri seară, la Antena 3, Alexandru Rogobete l-a acuzat pe Ilie Bolojan că „uită elemente esențiale, care nu sunt în favoarea dânsului”.

„Morocănos așa, cum ieșea el la televizor, ne explica tuturor cum oamenii politici trebuie să își asume responsabilitatea pentru faptele lor. Eu îl rog pe domnul Bolojan să își asume responsabilitatea pentru incompetența macroeconomică pe care a avut-o la începutul acestui an, în care a tăiat cu barda de sus până jos în mod egal la toate domeniile, fără să țină cont de specificitatea unor domenii”, a declarat ministrul Rogobete.

Rogobete, care în aprilie, odată cu retragerea PSD din fostul guvern, demisionase de la Ministerul Sănătății, a spus că pe 2 februarie trimisese o adresă oficială „în care prognoza pentru anul 2026 a fost de 32 de miliarde de lei”. Chiar și așa, potrivit social-democratului, legea bugetului a avut „un deficit din start de aproape cinci miliarde” de lei în sectorul sănătății.

„L-am auzit pe domnul Bolojan dând exemplul Spitalului Floreasca. Este evident că domnul Bolojan nu înțelege cifrele, în general, și nu are o viziune despre economie și macroeconomie. Se vede unde a adus țara cu această gândire limitată și încrâncenată a dânsului. Anul trecut alocarea inițială pentru Floreasca a fost undeva la 5,1 milioane de lei, pentru unitatea de primiri urgențe. În septembrie am făcut o rectificare bugetară, în care eu am mai suplimentat cu încă 5. Așa a ajuns Floreasca la 10 milioane de lei execuție în anul 2025, pentru unitatea de primiri urgențe”, a mai declarat ministrul.

Ce spusese Ilie Bolojan

Sâmbătă, într-o ședință a conducerii PNL, Ilie Bolojan a prezentat situația unităților de primiri urgențe afectate de lipsa de fonduri, criticând modul în care Ministerul Sănătății a gestionat bugetul.

„În mod iresponsabil, fie din incompetenţă, fie în mod premeditat, Ministerul Sănătăţii a alocat la începutul anului sume total insuficiente pentru funcţionarea acestor unităţi”, a declarat Ilie Bolojan, citat de News.ro.

Bolojan, încă premier interimar la momentul declarațiilor, a spus că Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul Floreasca, cea mai mare din România, a avut o alocare iniţială de peste 10 milioane de lei în 2025, dar bugetul a fost suplimentat cu câteva milioane pentru a putea funcționa. În 2026, aceeaşi unitate a avut o alocare iniţială de sub 5 milioane de lei.

Un alt exemplu a fost cel al Unităţii de Primiri Urgenţe de la Târgu Mureş, care în 2025 a avut o alocare iniţială de 8 milioane de lei, dar ulterior a mai primit câteva milioane de lei pentru a putea închide anul. În 2026 i-au fost alocate la începutul anului sub 4 milioane de lei.

El a invocat cele două situații și cu ocazia conferinței de bilanț.