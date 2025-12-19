„Bolojan, te sună România”. Ce le transmite premierul românilor care au scandat acest mesaj în Piața Victoriei

Premierul a răspuns mesajului „Bolojan, te sună România”, afișat și scandat de mii de oameni în Piaţa Victoriei la protestele pentru reformarea justiției declanșate după documentarul Recorder „Justiție capturată”.

La manifestația de miercuri seară, a șasea după publicarea documentarului Recorder, oamenii au pus în scenă o coregrafie-protest în care au ridicat trei pânze, dintre care una cu mesajul: „Bolojan, te sună România!”.

Întrebat, într-un interviu pentru Cotidianul, ce le transmite acestor oameni, Ilie Bolojan a spus că „există un sentiment de nedreptate în societate, care s-a dezvoltat în acești ani ca o reacție la modul în care românii au perceput că sunt gestionate lucrurile, atât în zona politică, dar și în zona de justiție”.

„Gradul de încredere a românilor în instituțiile statului, inclusiv în zona de justiție, este destul de scăzut. Ca atare, astfel de reacții, de nemulțumire, de îngrijorare vizavi de ce se întâmplă pe acest trend sunt relativ normale.

În ultimii ani, după ce România a obținut ieșirea din monitorizarea sub forma MCV-ului, și astăzi există rapoarte legate de justiția din toate țările europene, dar dacă vă aduceți aminte, acest MCV era o bornă, gestionarea sistemului de justiție a fost mutată aproape în totalitate din zona în care înainte mai aveau anumite competențe, să spunem, ministrul Justiției, spre zona de conducere a sistemului de justiție din România”, a declarat premierul.

El a spus că tot ceea ce se întâmplă astăzi în sistemul de justiție, „cu legi mai bune sau mai proaste” care au reglementat acest domeniu, este practic o consecință a modului în care a fost administrată justiția: „Și eu am mai spus: fiecare dintre cei care am deținut o funcție în administrație, în fruntea unor ministere, în conducerea sistemului de justiție, în orice zonă de decizie, are o răspundere vizavi de ce s-a întâmplat în anii în care a fost acolo, poate și după aceea, direct proporțional cu greutatea funcției, cu durata pe care a ocupat-o”.

„Rezolvarea acestor nemulțumiri nu este foarte simplă, sunt aspecte care țin de lungirea foarte mult a proceselor, ajungând în situații ca anumite fapte să se prescrie, ceea ce generează un sentiment de inechitate. Cu cât un proces se lungește mai mult, cu atât efectul social este mult mai scăzut față de data la care s-a întâmplat fapta.

Aspecte care țin de meritocrație, de promovare, vedeți formarea completurilor și cred că aceste probleme nu pot fi negate, trebuie căutate cele mai bune soluții, parte din interiorul sistemului de justiție, parte poate din zona lumii politice care înseamnă să vii cu proiecte de legi cu anumite modificări”, a mai spus Bolojan.