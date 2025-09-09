Bolojan vrea creșterea vârstei de pensionare. Vârsta reală la care se pensionează românii și clasamentul în care suntem pe ultimul loc în UE

Premierul Ilie Bolojan a spus luni seara că România trebuie să crească vârsta de pensionare, altfel riscând să ajungem în situația de ne-sustenabilitate a sistemului de pensii.

„Suntem în situația în care avem nevoie de mai mulți oameni în piața reală a muncii și pentru asta trebuie să creștem vârsta de pensionare astfel încât în intervalul 50-65 ani populația să fie prinsă pe piața muncii într-o proporție mai mare . Dacă nu creștem vârsta de pensionare (…) vom ajunge în situația de nesustenabilitate a sistemului de pensii. Nu putem amaneta viitorul generațiilor care vin după noi”, a declarat primul-ministru.

În România, vârsta medie la data pensionării a fost anul trecut de 59,5 ani, fiind cu 0,8 ani mai mare la bărbaţi decât la femei și cu 0,5 ani mai mare ȋn mediul rural decât ȋn cel urban. E drept, aceasta este o medie, trasă în jos de cei cu pensii speciale, pensii de handicap sau de boală.

În lume, Japonia este țara la care oamenii se pensionează la vârsta cea mai înaintată (68,2 ani bărbații și 66,9 ani femeile)

România are peste 770.000 de pensionari cu vârste sub 65 de ani, potrivit datelor INS, adică mai mulți decât populația județului Iași- cel mai populat din România.

Cert e că românii au, printre toate statele UE, cea mai scurtă durată de la obținerea primului job până la pensionare: puțin peste 32 de ani.

România este pe ultimul loc în Europa după durata vieții profesionale. Acum 20 de ani eram în plutonul celor care „munceau” cel mai mult, alături de nordici. Conform statisticilor Centrului Finlandez pentru Pensii, persoanele din Finlanda au o vârstă efectivă de pensioare de peste 61,5 de ani, după cum HotNews a scris aici.

Situația sistemului de pensii este destul de critică, dar asta nu e doar în țara noastră. Majoritatea țărilor europene se gândesc să majoreze vârsta de pensionare pe fondul creșterii speranței de viață, a presiunilor demografice, mai exact a îmbătrânirii populației, și a presiunii asupra sistemelor de pensii, arată datele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Organizația internațională, care reunește 38 de state cu economii dezvoltate și din care România nu face parte, estimează că până în 2060 vârsta medie de pensionare în Uniunea Europeană se va apropia de 67 de ani, iar mai multe țări ar urma să o crească până la 70 de ani sau mai mult. Majoritatea țărilor UE au aplicat deja reforme sau planifică creșteri etapizate ale vârstei legale de pensionare pentru a menține sustenabilitatea sistemului de pensii pe măsură ce populația îmbătrânește, iar forța de muncă se reduce.

Potrivit Eurofound, aproape toate statele membre UE au făcut modificări ale sistemelor de pensii, în special privind creșterea vârstei legale de pensionare și limitarea pensionării anticipate, pentru a se adapta la o forță de muncă ce îmbătrânește rapid.

Franța

În 2023, Guvernul Franței a adoptat o lege extrem de controversată care a majorat vârsta de pensionare de la 62 la 64 de ani, declanșând proteste pe scară largă și luni de dezbateri aprinse.

Problema este atât de controversată încât noul prim-ministru, François Bayrou, a redeschis negocierile privind reforma în 2025 din cauza instabilității politice și a nemulțumirii publice.

Germania

Germania își crește treptat vârsta de pensionare: până în 2031, aceasta va urca de la 65 la 67 de ani, în principal ca răspuns la schimbările demografice.

În 2025, cei care se pensionează trebuie să aștepte până la vârsta de 66 de ani și 4 luni, urmând ca noi ajustări să aibă loc în viitor. Aceste reforme fac parte din eforturile de a echilibra sistemul de pensii pe măsură ce populația germană îmbătrânește iar nevoia de a sprijini un număr tot mai mare de pensionari pune presiune pe buget.

Danemarca

Danemarca a aprobat recent creșterea vârstei de pensionarede la 67 de ani la 70 de ani până în 2040.

Vârsta de pensionare este indexată cu speranța de viață, așa că ar putea urma și alte creșteri. Deși guvernul susține că această măsură asigură sustenabilitatea bunăstării, creșterea a declanșat proteste pe scară largă și opoziție sindicală.

Danemarca are o populație de aproape 6 milioane de locuitori, dintre care aproximativ 713.000 au vârste cuprinse între 60 și 69 de ani și aproximativ 580.000 au între 70 și 79 de ani, potrivit site-ului oficial al Oficiului de Statistică din Danemarca, citat de CNN.

Italia

Vârsta de pensionare din Italia va crește la 67 de ani și 3 luni în 2027 și, apoi, la 69 de ani și 6 luni în 2051, în funcție de speranța de viață. De asemenea, se înăspresc regulile privind pensionarea anticipată, iar stimulentele de pe piața muncii sunt ajustate pentru a menține oamenii lucrând mai mult timp.

Spania

Spania își crește treptat vârsta de pensionare în fiecare an, vizând o vârstă standard de 67 de ani până în 2027. Comparativ cu 2024, există o ajustare suplimentară. Cei care au contribuit 38 de ani și 3 luni se pot pensiona în continuare la 65 de ani. Cu toate acestea, cei care nu au atins acest prag vor trebui să aștepte până la vârsta de 66 de ani și 8 luni pentru a se pensiona.

Finlanda

Finlanda continuă să își crească treptat vârsta de pensionare, în urma reformelor majore din 2005 și 2017. În 2024, vârsta minimă de pensionare era cuprinsă, în funcție de anul nașterii, între aproximativ 63 și 65 de ani. De exemplu, persoanele născute în 1961 ajung la vârsta legală de pensionare la 64 de ani și 9 luni. Vârsta de pensionare continuă să crească cu câte trei luni pentru fiecare cohortă de naștere ulterioară, până când va ajunge la 65 de ani în 2027.

Începând din 2030, vârsta de pensionare va fi corelată cu speranța de viață. Astfel, pe măsură ce crește speranța de viață, vârsta de pensionare pentru generațiile mai tinere va fi și ea majorată. Scopul acestor măsuri este de a menține un echilibru între anii lucrați și anii petrecuți la pensie.