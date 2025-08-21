Bolojan vrea limită la orele de muncă pentru cei cu mai multe contracte de muncă la stat, dar și la privat

Guvernul susține proiectul legislativ, anunțat anterior de Profit.ro, care prevede o limită de 12 ore/zi la toate contractele încheiate de un salariat cu instituții sau autorități publice, dar Executivul vrea ca măsura să se aplice tuturor contractelor de muncă, inclusiv din mediul privat.

Angajatul va trebui să declare existența altor contracte și durata timpului de muncă aferente fiecărui contract, iar situația oricărui salariat va putea fi verificată în Registrul General de Evidență a salariaților REVISAL/REGES – ONLINE.

