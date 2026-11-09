„Bolojenistul” din PSD, atacat direct de Sorin Grindeanu. „Aici e diferența”

Sorin Grindeanu îi reproșează primarului Buzăului, Constantin Toma, că stă „de dimineața până seara pe la televiziuni”, în loc să se ocupe de administrație, și îl acuză că a pierdut 80 de milioane de euro din PNRR.

Criticile au fost făcute de liderul PSD la începutul ședinței de luni a conducerii partidului.

„O felicit pe Olguța Vasilescu pentru proiectul de peste 500 de milioane de euro, inaugurat la Craiova, prin care craiovenii au acum apă de izvor de munte la robinet! A demonstrat că știe să atragă fonduri, spre deosebire de domnul Toma de la Buzău, care stă de dimineața până seara pe la televiziuni să-și prezinte opiniile politice, dar a pierdut 80 de milioane de euro din PNRR pentru anveloparea blocurilor. Deci Olguța a atras bani europeni, în timp ce Toma a pierdut zeci de milioane de euro. Asta înseamnă să fii preocupat de oameni și nu de analize politice. Aici e diferența”, a spus Grindeanu, potrivit surselor participante la discuții.

Primarul Buzăului, Constantin Toma, este unul dintre liderii social-democrați care au criticat deschis conducerea actuală a partidului. El a susținut că moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost o greșeală.

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a dezvăluit, vineri, în faţa liberalilor din Buzău, că la prânz l-a vizitat la primărie pe primarul PSD Constantin Toma, la invitația acestuia. Fostul premier a ţinut să lămurească imediat că vizita nu are nicio semnificaţie politică.