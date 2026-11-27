Constantin Toma, supranumit „bolojenistul” PSD de către Sorin Grindeanu, a declarat vineri că își dorește să fie exclus cât mai curând din partid.

„Sper să-mi fac un cadou înainte de Crăciun, să mă simt şi eu bine. A zis că o prelungeşte până în ianuarie, ca să nu-mi creeze probleme de sărbători. Dar eu aş considera o bucurie dacă m-ar da afară înainte de Crăciun”, a spus primarul Buzăului, social-democratul Constantin Toma, citat de News.ro.

Întrebat dacă preşedintele PSD Buzău, Romeo Lungu, ii face jocul şi îl mai ţine totuşi în partid, Toma a precizat că el nu are niciun joc cu actuala conducere a filialei locale şi nicio strategie ascunsă.

„Nu am decât un singur joc de jucat: joc pentru Buzău şi pentru buzoieni”, a spus Toma.

Spre ce partid s-ar îndrepta Toma

De asemenea, primarul a reafirmat că s-ar îndrepta spre „aripa Bolojan” din PNL, deși recunoaşte că nu ştie încă cine o reprezintă la Buzău.

„Trebuie să o identificăm. Eu mă duc cu capul înainte, nu e nicio problemă”, a explicat el.

Dacă nici liberalii nu-l primesc, Toma a spus în glumă că poate măcar UDMR să facă o aripă special pentru el.

„Rămân independent. M-ar primi şi cei de la UDMR, care ar face o secţie în limba română special pentru mine”, a mai spus Toma.

Excluderea nu îi afectează mandatul de primar

El a demisionat, în iunie, din funcţiile de preşedinte al Organizaţiei Municipale PSD şi de prim-vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene.

Toma a precizat la vremea respectivă că ar fi plecat cu totul din partid dacă legea nu i-ar fi luat mandatul de primar.

Excluderea, spre deosebire de plecarea voluntară, nu îi afectează mandatul.