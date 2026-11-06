Bolt, anunț surpriză. Ce taxiuri introduce în aplicație

Bolt introduce categoria Bolt Taxi în a doua jumătate a lunii noiembrie pentru pasagerii de la Aeroportul Otopeni din București, potrivit Economica.net.

Pentru lansarea serviciului, Bolt a încheiat un parteneriat cu Meridian Taxi și va integra inițial un număr limitat de mașini în aplicație. În primă fază, este un proiect pilot.

Noua categorie va permite pasagerilor care ajung pe aeroport să comande taxiuri autorizate direct din aplicația Bolt, separat de serviciile de transport alternativ disponibile în prezent. Cursele vor putea fi preluate din zonele aeroportului dedicate taxiurilor, potrivit sursei citate.

Cum se stabilește tariful

Spre deosebire de serviciul de ride-hailing, unde utilizatorii văd prețul cursei înainte de comandă, în cazul Bolt Taxi aplicația va afișa un interval estimativ de preț. Suma finală va fi stabilită de taximetru, la încheierea călătoriei.

„Pasagerii vor avea o categorie separată, Bolt Taxi, disponibilă în aplicație. Tariful pentru această categorie va fi afișat sub forma unui interval de preț, costul final al cursei fiind stabilit de taximetru la încheierea acesteia. Categoria va facilita preluarea pasagerilor din zonele dedicate taxiurilor”, a declarat Bolt la solicitarea Economica.net.

Clientul va plăti suma înregistrată de aparatul de taxat și înscrisă pe bonul fiscal. În cazul în care alege plata prin aplicație, Bolt va debita exact această sumă.

„Serviciul de taxi va fi distinct de cel de ride-hailing pe care îl intermediem în prezent: fiecare va funcționa în baza propriilor reguli și a legislației specifice. Rolul Bolt rămâne strict acela de a pune la dispoziție o platformă digitală de intermediere, care facilitează conectarea dintre pasageri și operatorii de transport”, a mai precizat compania.