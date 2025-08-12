„Bomba tarifară” a lui Trump aruncă în aer o înțelegere bănoasă, pentru 36 de avioane de vânătoare F-35, cu un aliat privilegiat al SUA

Un avion de luptă Lockheed Martin F-35 Lightning II, de generația a cincea, în timpul unei demonstrații de zbor la Salonul Aeronautic de la Paris 2025, pe aeroportul Le Bourget, 22 iunie 2025. FOTO: Economou/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Decizia președintelui SUA, Donald Trump, de a impune Elveției un tarif masiv de 39% determină o reevaluare a achiziției avioanelor de vânătoare americane, a scris luni Politico.

Comanda de 36 de avioane de luptă F-35 riscă să devină o victimă a războiului comercial al lui Trump împotriva Elveției, pe fondul opoziției politice manifestate de Berna față de acordul din domeniul apărării în valoare de miliarde de franci.

Reacția negativă vine în urma deciziei liderului american de a impune exporturilor elvețiene o taxă vamală de 39%, cea mai mare aplicată vreodată unei țări dezvoltate și mai mult decât dublă față de cea impusă Uniunii Europene.

Avioanele F-35, produse de compania americană Lockheed Martin, urmau să fie livrate forțelor aeriene elvețiene în perioada 2027 – 2030.

Elveția a optat în 2021 pentru avioanele de vânătoare F-35 în detrimentul modelului francez Dassault Rafale, ceea ce l-a supărat pe președintele francez Emmanuel Macron la acel moment, potrivit relatărilor din presă. Pe plan intern, proiectul de 6 miliarde de franci a fost aprobat la limită într-un referendum, cu 50,1% din voturi, o marjă foarte mică pentru o achiziție militară de această amploare.

Apoi au venit veștile proaste. Luna trecută, Washingtonul a informat Berna că aeronavele ar putea costa cu peste 1 miliard de franci mai mult decât se preconiza. Și, spre deosebire de alte contracte europene cu preț fix, cadrul american pentru vânzări militare externe nu oferă garanții de preț.

Berna afirmă că Elveţia şi SUA au convenit contractual asupra unui preţ ferm în 2022, de puţin peste 6 miliarde de franci (6,4 miliarde de euro în prezent) pentru aceste avioane de luptă produse Lockheed Martin.

Avioanele F-35 „au devenit acum o problemă politică”

„SUA garantează că doar cumpărătorii precum Elveția plătesc în aceleași condiții ca armata americană”, a declarat Balthasar Glättli, deputat al Partidului Verde elvețian, într-un e-mail trimis publicației de la Bruxelles. „Dar aceste prețuri pot crește în continuare, mai ales acum, când componentele importate în SUA sunt afectate de tarife”, a adăugat el.

Partidul Verzilor din Elveția a depus la începutul acestui an o moțiune oficială în parlament pentru anularea comenzii de avioane F-35. Moțiunea, prezentată de Glättli în martie, susține că Statele Unite au devenit un partener de securitate nesigur și că Elveția ar trebui să ia în considerare o „alternativă suverană” aliniată partenerilor europeni.

Decizia privind taxele impuse Elveției, catalogată de Politico drept „o bombă tarifară”, sporește scepticismul față de avioanele de luptă americane.

„Avioanele de luptă F-35 au devenit acum o problemă politică”, a declarat Hans-Peter Portmann, un legiuitor liberal din același partid cu președinta țării, Karin Keller-Sutter, pentru presa elvețiană.

„În situația actuală, nu putem pur și simplu să continuăm ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Întrebarea este dacă ar trebui să tragem frâna de urgență”, a spus Portmann. „Fie acceptăm o pierdere și reziliem contractul, fie acceptăm doar livrările pentru ceea ce am plătit deja, oprim următoarele tranșe de livrare din SUA și completăm lacunele din apărare cu achiziții din Europa. Acest lucru trebuie acum examinat cu atenție”, a precizat el.

Elveția „este în stare de șoc”

Până în prezent, guvernul elvețian nu și-a schimbat poziția. „Consiliul Federal a afirmat în repetate rânduri că rămâne fidel modelului F-35. Dacă nu am face acest lucru, nu am avea apărare aeriană”, a declarat Keller-Sutter.

Dar tarifele schimbă modul de gândire.

„Țara este în stare de șoc”, a declarat Oscar Mazzoleni, profesor de științe politice la Universitatea din Lausanne. „Din multe motive, elvețienii se considerau un aliat privilegiat al SUA. La fel ca Londra, Elveția, de exemplu, reprezintă SUA în Iran la nivel diplomatic”, a spus el.

Profesorul a adăugat că tariful vamal impus de Trump „va produce efecte care sunt în prezent imprevizibile, având în vedere că în politica elvețiană are loc o repoziționare față de SUA și o apropiere de UE”.

Elveția nu este singura care reconsideră achiziția de avioane F-35.

Săptămâna trecută, Spania a exclus achiziționarea avioanelor F-35, confirmând că va alege între modelul Eurofighter, fabricat în Europa, și aşa-numitul Future Combat Air System (FCAS), un proiect franco-german cu participare industrială spaniolă.

Portugalia începe, de asemenea, să aibă îndoieli cu privire la aceste avioane de luptă.

După ce Trump a amenințat că va anexa Canada și că va impune tarife, Ottawa a început și ea să-și reconsidere achizițiile de avioane F-35, deși o recentă analiză militară a concluzionat că este logic să fie continuată cumpărarea avioanelor americane.

În mai, guvernul elvețian a recomandat oficial parlamentului să respingă moțiunea Verzilor. Glättli a subliniat însă că aceasta este încă valabilă. Verzii fac presiuni pentru ca măsura să fie inclusă pe agenda următoarei sesiuni parlamentare, care se va desfășura în perioada 9-26 septembrie.

Solicitat să comenteze, gigantul american Lockheed Martin a transmis: „Vânzările militare către străini sunt tranzacții între guverne, iar această chestiune este cel mai bine abordată de guvernul SUA sau al Elveției”.