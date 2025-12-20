Bombardament cu rachete balistice asupra portului Odesa. „Unul dintre cele mai mari” atacuri de la începutul războiului

Orașul Odesa, în timpul unei întreruperi de curent, pe 14 decembrie 2025, în urma bombardamentelor rusești. FOTO: Ukrinform / ddp USA / Profimedia

Un atac al forțelor ruse cu rachete balistice, efectuat vineri seara târziu, asupra infrastructurii portuare din jurul orașului ucrainean Odesa, de la Marea Neagră, a ucis șapte persoane și a rănit alți 15 oameni, au anunțat oficialii ucraineni, potrivit Reuters și The Kyiv Independent.

„Seara târziu, Rusia a atacat infrastructura portuară din regiunea Odesa cu rachete balistice”, a scris vicepremierul ucrainean Oleksiy Kuleba, într-un mesaj publicat pe aplicația de mesagerie Telegram.

Kuleba și guvernatorul regional al Odesei, Oleh Kiper, au afirmat că, potrivit primelor informații, șapte oameni au fost uciși și alți 15 răniți.

Bombardamentul rușilor a provocat, de asemenea, un incendiu în rândul camioanelor de marfă din parcarea facilităților portuare, conform lui Kiper.

Serviciile de urgență intervin la fața locului, dar sirenele de raid aerian continuă să perturbe operațiunile, a adăugat el.

O sursă ucraineană familiarizată cu detaliile a precizat, pentru Reuters, că atacul a vizat Pivdennyi, unul dintre cele trei porturi din zonă.

Forțele aeriene ucrainene au avertizat despre o amenințare cu rachete balistice rusești, la ora locală 21:00, în seara zilei de 19 decembrie. Câteva minute mai târziu, au fost raportate explozii în regiunea Odesa.

Kiper a descris atacul din noaptea de vineri spre sâmbătă ca fiind „unul dintre cele mai mari” de la începutul războiului.

Odesa, un punct central pentru exporturile de cereale și alte produse din Ucraina, a fost ținta frecventă a atacurilor după ce Rusia și-a invadat vecinul său mai mic, în februarie 2022.

Intensitatea bombardamentelor efectuate de forțele ruse a crescut în ultimele zile. Un atac a avariat un pod la sud-vest de Odesa și a întrerupt o rută importantă între acest oraș și portul Reni, de la Dunăre, ceea ce a complicat activitățile de la punctele de graniță către Republica Moldova și România, notează Reuters.

Rusia a vizat, în mod constant, sistemele civile de energie și utilități din toată Ucraina, ca parte a campaniei sale mai ample împotriva infrastructurii critice ucrainene.