Bombardiere americane B-52, în survol de-a lungul coastei venezuelene, într-o nouă demonstrație de forță în regiune

Două bombardiere B-52 ale armatei SUA au zburat joi deasupra Mării Caraibilor, paralel cu coasta Venezuelei, arată datele de urmărire a zborurilor, potrivit AFP.

Zborul a avut loc în contextul campaniei militare lansate de Washington împotriva traficului de droguri din regiune, desfășurând forțe navale și aeriene despre care susține că au ca scop combaterea „narcoterorismului”, dar care au stârnit temeri la Caracas că obiectivul ar fi de fapt înlăturarea regimului Maduro.

Datele de pe site-ul de profil Flightradar24 arată că bombardierele au zburat paralel cu coasta Venezuelei, apoi au făcut o mișcare circulară la nord-est de Caracas, s-au repoziționat de-a lungul coastei și s-au îndreptat spre nord, spre mare.

Începând de la jumătatea lunii octombrie, este cel puțin a patra oară când aeronave militare americane zboară în apropierea Venezuelei.

SUA a trimis în America Latină și grupul de atac al portavionului USS Gerald Ford, a desfășurat avioane de război F-35 în Puerto Rico, iar Marina americană are în prezent șase nave în Marea Caraibilor, ca parte din ceea ce descrie drept eforturi de combatere a traficului de droguri.

De la începutul lunii septembrie, forțele americane au atacat cel puțin 17 ambarcațiuni pe care le-a acuzat că sunt implicate în contrabanda cu droguri, printre care un semi-submersibil, omorând minim 67 persoane, potrivit bilanțului SUA.

Acumularea de forțe americane și campania de atacuri au întețit tensiunile în regiune, iar Venezuela a acuzat Washingtonul că pune în operă un complot pentru a-l înlătura pe președintele Nicolas Maduro de la putere.