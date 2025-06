Bombardiere B-2 și giganticele bombe Massive Ordnance Penetrator: Cum poate arăta o eventuală implicare a armatei americane în Iran

Bombardier american stealth B-2 SPIRIT. FOTO: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Președintele american Donald Trump a refuzat să spună dacă a luat vreo decizie cu privire la participarea SUA la bombardamentele israeliene asupra facilităților nucleare iraniene. Dar dacă SUA se alătură campaniei militare, armata americană ar putea aduce arme pentru a lovi Fordo (Fordow), cea mai adânc îngropată instalație de îmbogățire a uraniului din Iran, scrie joi Reuters.

„A fost întotdeauna o opinie generală că Israelul nu ar avea armamentul necesar pentru a distruge Fordow fără sprijinul militar american”, a declarat Mark Dubowitz, șeful think tank-ului Foundation for Defense of Democracies, într-un podcast.

Statele Unite sunt mai bine echipate decât Israelul pentru a distruge astfel de ținte, având la dispoziție cele mai puternice bombe antibuncăr, Massive Ordnance Penetrator (așa-numitele bombe bunker buster) de 30.000 de livre (aproape 14.000 de kilograme).

De asemenea, SUA ar putea folosi bombardierele B-2 și aceste bombe pentru a distruge facilitatea de la Fordow, a spus Dubowitz.

Nu este clar ce pagube au fost înregistrate la Fordow, unul dintre cele cinci principale situri nucleare ale Iranului, de la izbucnirea conflictului dintre Israel și Iran, pe 13 iunie, și până acum.

Luni, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), organismul de supraveghere nucleară al ONU, a anunțat că situl nu a suferit pagube vizibile sau că acestea sunt minore.

Referindu-se la distrugerea sau demontarea facilității de la Fordow, Trump a declarat miercuri: „Noi suntem singurii care avem capacitatea de a face acest lucru. Dar asta nu înseamnă că o voi face – deloc.”

Săpat adânc într-un munte, situl Fordow a produs 166,6 de kilograme de uraniu îmbogățit până la 60% în ultimul trimestru. Conform unui criteriu al AIEA, această cantitate este suficientă, în principiu, dacă este îmbogățită în continuare, pentru aproape patru bombe nucleare.

Zeci de avioane de realimentare au fost urmărite îndreptându-se din SUA spre Europa sau mai departe de ea, posibil pentru a sprijini avioanele B-2 care pot transporta bombele antibuncăr, armele despre care experții spun că ar putea distruge instalația nucleară iraniană de la Fordow – o țintă majoră a Israelului, au relatat anterior The Guardian, Wall Street Journal și Associated Press.

Cea mai bună șansă de a distruge cea mai fortificată instalație a programului nuclear iranian este o bombă gigantică americană care nu a fost niciodată folosită în război.

GBU-57 – Massive Ordnance Penetrator – este un colos de 13.600 de kilograme învelit într-un aliaj de oțel de înaltă densitate, conceput să străpungă zeci de metri de stâncă înainte de a exploda.

Analiștii militari au afirmat că această bombă de mari dimensiuni are cele mai mari șanse de a ajunge la ținte precum instalația de îmbogățire a uraniului de la Fordo, pe care Iranul a îngropat-o sub un munte.

„Pentru asta a fost concepută”, a declarat pentru Wall Street Journal Mark Cancian, care a lucrat la Pentagon în domeniul achizițiilor și bugetului, inclusiv pentru programe precum Massive Ordnance Penetrator (MOP).

„Este o armă cu adevărat specializată pentru un set foarte specializat de ținte care nu apar foarte des”, a spus Cancian.

Armata SUA și-a mutat deja unele avioane și nave din Orientul Mijlociu

Armata SUA a luat mai multe măsuri pentru a-și proteja bunurile și echipamentele din Orientul Mijlociu, pe fondul continuării conflictului dintre Israel și Iran, inclusiv evacuarea tuturor avioanelor neprotejate din baza sa extinsă din Qatar și mutarea navelor marinei americane staționate în Bahrain, au declarat joi pentru CNN doi oficiali din domeniul apărării.

Comandamentul Central al SUA a prepoziționat, de asemenea, rezerve suplimentare de sânge în regiune, au precizat oficialii și o sursă familiarizată cu situația, aceasta fiind procedura standard de operare ori de câte ori există posibilitatea unui atac asupra forțelor americane.

Unul dintre oficiali a descris schimbările ca fiind prudente, o măsură de precauție în contextul amenințărilor Iranului că va ataca trupele și bazele americane din Orientul Mijlociu dacă SUA decid să se alăture Israelului în atacarea facilităților nucleare iraniene.

Avioanele americane neprotejate au fost mutate de la baza aeriană Al Udeid din Qatar la începutul acestei săptămâni, a confirmat un oficial după ce imagini din satelit au arătat că zona a fost golită. În plus, toate navele marinei americane care fuseseră dislocate la Naval Support Activity Bahrain – baza marinei americane din această țară insulară – au părăsit portul la începutul acestei săptămâni. Nu este clar unde au fost mutate avioanele și navele în contextul tensiunilor crescute din Orientul Mijlociu.

Președintele Donald Trump nu a decis încă dacă va lansa un atac asupra facilităților nucleare iraniene, notează și CNN. Dar dacă o va face, Teheranul a amenințat că va riposta direct împotriva SUA. Iranul are zeci de grupuri proxy (grupări de interpuși, precum Hezbollah, Hamas și Houthi) în regiune care pot lansa rachete balistice și drone asupra forțelor și bazelor americane. În ianuarie 2024, trei militari americani au fost uciși și zeci au fost răniți după ce o miliție șiită susținută de Iran a lansat un atac cu drone asupra Tower 22, o bază americană situată la granița dintre Siria și Irak.