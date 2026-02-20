Bombardiere rusești interceptate în largul Alaskăi. Avioane NORAD, ridicate de urgență pentru escortă

Avioane F-35 ale NORAD au interceptat bombardiere rusești Tu-95 și vânătoare Su-35 deasupra Mării Bering, în largul Alaskăi, pe 22 iulie 2025. Credit line: U.S. Dept. of Defense / AP / Profimedia

Cinci aeronave militare rusești au fost detectate și urmărite joi de Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială (NORAD) în timp ce operau în zona de identificare a apărării aeriene (ADIZ) din largul coastelor Alaskăi, potrivit Reuters.

NORAD a detectat și urmărit două aeronave rusești Tu-95, două Su-35 și una A-50 care operau în zona de identificare a apărării aeriene din Alaska, au declarat organizațiile de apărare din SUA și Canada într-un comunicat.

În replică, au fost mobilizate două avioane F-16, două avioane F-35, un avion E-3 și patru avioane KC-135 pentru a intercepta, identifica cu certitudine și escorta aeronavele.

Aeronavele militare rusești au rămas în spațiul aerian internațional și nu au intrat în spațiul aerian suveran american sau canadian, a declarat NORAD. Acestea au fost escortate până când au părăsit ADIZ din Alaska, o porțiune de spațiu aerian internațional care începe imediat după limita spațiului aerian suveran al SUA și Canadei.

NORAD a mai transmis că astfel de activități rusești în această zonă au loc în mod regulat și nu sunt considerate o amenințare directă la adresa securității naționale.