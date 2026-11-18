Prin desfășurarea, în această săptămână, a celei mai importante operațiuni de mobilizare a aviației militare din Asia de Est, probabil cea mai amplă din ultimul deceniu, Rusia își demonstrează influența de durată și transmite, probabil, un mesaj puternic în perspectiva întâlnirii dintre liderii SUA, Chinei și Rusiei, care va avea loc joi, scrie Reuters, într-o analiză despre mutarea Moscovei care a provocat neliniște.

Două bombardiere strategice Tu-95, cunoscute sub numele de cod NATO „Bears”, flancate de două avioane-cisternă cu rază lungă de acțiune, au rămas miercuri pe pista aeroportului din Da Nang, în Vietnam, după ce, marți, avioanele militare rusești au pus în alertă forțele aeriene atât ale Taiwanului, cât și ale Japoniei, în timp ce zburau spre sud din Extremul Orient al Rusiei.

Zborurile au avut loc chiar înainte de sosirea președintelui rus Vladimir Putin în orașul Shenzhen, din sudul Chinei, pentru summitul APEC de săptămâna aceasta și exact în momentul în care liderii, printre care și președintele SUA Donald Trump, s-au reunit la Manila pentru o întâlnire a ASEAN.

Un mesaj de forță transmis de Moscova

„Această desfășurare are în mod clar scopul de a reaminti statelor din regiune că, în ciuda războiului în desfășurare din Ucraina, Moscova poate încă să-și proiecteze puterea în Asia de Sud-Est”, a declarat Ian Storey, specialist în securitate la Institutul ISEAS-Yusof Ishak din Singapore.

Ultima desfășurare cunoscută a forțelor aeriene strategice rusești în Vietnam a avut loc în 2014, a precizat Storey, când Hanoi a oferit navelor de război și aeronavelor rusești acces preferențial la baza din perioada Războiului Rece a Moscovei din Golful Cam Ranh și la aerodromul din Da Nang, ambele locații fiind dezvoltate de forțele americane în timpul Războiului din Vietnam.

La acea vreme, Rusia a desfășurat avioane-cisternă la Da Nang pentru a sprijini zborurile avioanelor Tu-95 în apropierea principalelor baze aeriene și navale americane de pe insula Guam din Pacific, a spus Storey.

El a adăugat că nu are cunoștință de alte cazuri din perioada ulterioară și că aceste desfășurări ar fi putut fi suspendate după ce administrația de atunci a președintelui american Barack Obama a formulat plângeri către Hanoi.

Ce prevetește mișcarea

Avioanele Tu-95, dintre care unele sunt capabile să transporte arme nucleare, sunt uneori desfășurate pentru culegerea de informații și supraveghere, susțin atașații militari.

Anul trecut, Moscova a solicitat reactivarea acordului, dar Hanoi a fost inițial ezitant, a declarat Nguyen The Phuong, expert în securitatea Vietnamului la Universitatea din New South Wales, Australia.

Phuong a afirmat că desfășurarea din această săptămână a avut ca scop aparent realimentarea și a semnalat o schimbare de abordare care ar putea prevesti noi desfășurări.

Ministerul de Externe al Vietnamului, Ministerul Apărării al Rusiei și ambasada Moscovei la Hanoi nu au răspuns solicitărilor făcute de Reuters pentru a comenta mișcarea.

Nici Departamentul de Stat al SUA nu a răspuns la o solicitare de informații privind zborul aeronavei în apropierea Japoniei și a Taiwanului.

Zbor cu „încărcătură politică”

Chieh Chung, cercetător la Institutul de Cercetare pentru Apărare și Securitate Națională, un grup de reflecție al Ministerului Apărării din Taiwan, a afirmat că nu este prima dată când avioane militare rusești au fost observate în apropierea Taiwanului, menționând că au mai fost incidente în 1986 și 2010, ambele implicând avioane de tip Tu-95.

„Rusia a ales să efectueze acest zbor cu încărcătură politică înaintea summitului liderilor SUA-China-Rusia de joi”, a spus el.

Chieh a adăugat că nu poate exclude posibilitatea ca scopul să fi fost acela de a proiecta o imagine a unei cooperări strânse între China și Rusia înaintea summitului respectiv.

Vietnamul transmite „un semnal către China”

Phuong a afirmat că Hanoi ar fi putut fi motivat și de perspectiva unor avantaje în materie de achiziții militare. Rusia este, de departe, principalul furnizor de arme al Vietnamului.

Hanoi a încercat în mod public să-și diversifice furnizorii începând din 2022, când Rusia a lansat invazia pe scară largă asupra Ucrainei.

Cu toate acestea, Vietnamul rămâne dependent de componentele și asistența tehnică rusești, în timp ce negocierile privind livrările suplimentare au continuat.

Phuong a afirmat că, prin aprobarea noii desfășurări rusești, Hanoi ar putea transmite, de asemenea, un semnal către țara vecină, China, după ce Beijingul a anunțat la sfârșitul lunii septembrie că ajută la construirea unui nou aerodrom militar în Laos pentru instruirea forțelor aeriene chineze.

Conflict între Hanoi și Beijing

Vietnamul nu a criticat public această mișcare a Chinei, dar monitorizează activitatea din zonă pentru a se asigura că baza de instruire nu este transformată într-o bază militară, a spus Phuong.

Hanoi și Beijingul sunt, de asemenea, în conflict cu privire la zonele disputate din Marea Chinei de Sud, iar Vietnamul a considerat adesea relațiile sale puternice cu Moscova ca pe o contrapondere strategică.

Unda verde pentru bombardierele rusești ar putea avea scopul de a „transmite Chinei un semnal că legăturile sale militare cu Rusia rămân puternice”, a spus Storey.