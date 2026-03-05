Bombardierele iraniene au ajuns la „două minute” de a lovi baza americană din Qatar înainte de a fi doborâte

Bombardierele iraniene au fost doborâte de avioanele qatareze aflate în prima lor misiune de luptă aeriană, au declarat pentru CNN două surse informate cu privire la operațiune.

Luptele au avut loc luni dimineață când Garda Revoluționară Iraniană a trimis două bombardiere tactice Su-24, de producție sovietică, către baza aeriană al-Udeid. Țintele erau baza aeriană al-Udeid, care găzduiește de obicei 10.000 de soldați americani, și Ras Laffan, o instalație cheie de procesare a gazelor naturale și un pilon al economiei qatareze.

Avioanele iraniene se aflau la „două minute” distanță de țintele lor, a declarat una dintre surse. O a doua sursă a precizat pentru CNN că avioanele au fost identificate vizual și fotografiate „transportând bombe și muniții ghidate”.

Qatarezii au emis un avertisment prin radio, dar nu au primit niciun răspuns din partea avioanelor, care trecuseră la o altitudine de zbor pentru a evita detectarea radarului, a declarat a doua sursă.

Din cauza „constrângerilor de timp” și „pe baza dovezilor disponibile”, aeronavele au fost „clasificate ca ostile”, a adăugat a doua sursă. Qatarul a trimis apoi avioanele sale de luptă, iar un avion de vânătoare F-15 qatarez a angajat avioanele iraniene într-un „luptă aeriană” înainte de a le doborî, a adăugat a doua sursă.

Avioanele iraniene s-au prăbușit în apele teritoriale ale Qatarului. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Qatar, Majed al-Ansari, a declarat marți într-o conferință de presă că membrii echipajelor sunt în curs de căutare.

Un atac atipic

Iranul a lansat sute de rachete și drone către statele arabe din Golful Persic ca represalii pentru atacurile aeriene ale SUA și Israelului în care a fost ucis liderul suprem iranian Ali Khamenei.

Dar operațiunea asupra Qatarului a fost una atipică întrucât a fost prima dată când Iranul a folosit avioane cu echipaj uman pentru a ataca o țară vecină. De asemenea, a fost și prima dată când forțele aeriene qatareze s-au angajat în lupte aeriene.

Generalul american Dan Caine, președintele Comitetului șefilor de stat major, a recunoscut incidentul într-o ședință de informare miercuri, fără a specifica ținta bombardierelor iraniene.

„Avioanele de vânătoare qatareze au doborât pentru prima dată două bombardiere iraniene care se îndreptau spre locația lor”, a declarat el într-o conferință de presă la Pentagon.

Într-o convorbire telefonică cu ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, miercuri, prim-ministrul qatarez Mohammed bin Abdulrahman Al Thani a descris incidentul ca fiind „escalatoriu” și indicând „lipsa unei dorințe sincere” din partea Iranului de a dezamorsa conflictul sau de a găsi o soluție.